После 50 лет мы тоже ищем себя: пытаемся понять кто мы, какое дело нам доставляет удовольствие, кто и что делает нас счастливыми. Именно об этом 2 сезон "And just like that" ("И просто так"). Этот сезон кажется немного неловким и хаотичным, как и наша жизнь. Я наконец его смотрю. Мне он нравится меньше, чем первый, а, может, просто наше сознание сейчас не готово воспринимать эти "красные тротуары", вечерние луга и проблемы героинь сеткома "Секс и город".

В этом сезоне ярче и оригинальнее наряд героинь. Особенно меня поразил лук Лизы (Valentino) в 1-й серии, которую она одела для Met. Но все чаще в фильме luxury бренды – это часть частной коллекции обеспеченных родителей, потому что их дети выбирают другой стиль одежды и жизни. И даже вор в NY украв у Сеемы сумку "Birkin" не понимает ее цены, он поживился кошельком, а саму сумку забросил в кусты. И мне этот символизм нравится, потому что в сегодняшнем мире большой и дорогой гардероб — это бремя. И определенно не ценность.

Можно купить хоть целый магазин сумок, но он не заполнит пустоту в душе… если ты потеряла дорогого тебе человека. Ты просто учишься жить заново и строить жизнь вокруг этой пустоты.

А еще после 50+ важно не потерять себя, потому что это легко. Вокруг несутся молодые и современные, а тех, кто поддерживает тебя добрым словом и верит в тебя меньше. Дети вырастают, родители их только раздражают… И вдруг ты понимаешь, что жизнь пролетает, а ты просто домохозяйка и прислуга…

Я увидела ярких женщин. Но не счастливых… Они в свои 50+ в поиске себя и любимых. Кто-то возвращается к старым отношениям, а кто-то от них бежит.

В финальной сцене 7 серии Керри обнимается с Эйданом (ее любимый из "Секса в большом городе"). Но он категорически отказывается заходить в квартиру Керри Брэдшоу, потому что с ней связаны плохие воспоминания – разрыв отношений. Но в городе «большого яблока» немало шикарных отелей.

Продолжение следует. Ждем следующих серий.

Если хочется переключить мысли, можете посмотреть.

Запомнившиеся мне фразы героев:

Ты что до сих пор притворяешься, что у тебя все хорошо?

Да, конечно. А зачем нужны еще соцсети?

Рыбы – тотемные животные моего развода.

Его мама не так секспозитивна, как ты.

В последнее время я забыла как шутить.

Мы идем вперед, потому что перерастаем тех, кем мы были раньше.

Вы пережили потерю родного человека, однако смеетесь и живете дальше. Я же потеряла всего лишь свое эго.

Как мы дошли от любви до дешевого цирка?

Надо было порвать раньше, тогда остались бы друзьями.

Ты не на олимпиаде в Москве, у нас здесь все честно.

Сильные сексуальные женщины – мой типаж. К черту Диккенса. И мне всего 56 лет.

Мама, уходи. Ты только портишь мне настроение.

Когда меня везли на скорой, вся жизнь пролетела перед глазами. Я потеряла себя. И мне нужно найти себя. Это серьезно, а не потому что я под кайфом.

Одно дело секс с девушкой, но зайти в гардеробную мать.. Вы в своем уме? (отец-сыну).

