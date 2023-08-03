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OPINION

Как найти себя после 50-ти

Татьяна Мокриди
3 августа, 2023 четверг
20:01
Мнение

Несколько рецептов от героев нового сезона сериала "И просто так"

После 50 лет мы тоже ищем себя: пытаемся понять кто мы, какое дело нам доставляет удовольствие, кто и что делает нас счастливыми. Именно об этом 2 сезон "And just like that" ("И просто так"). Этот сезон кажется немного неловким и хаотичным, как и наша жизнь. Я наконец его смотрю. Мне он нравится меньше, чем первый, а, может, просто наше сознание сейчас не готово воспринимать эти "красные тротуары", вечерние луга и проблемы героинь сеткома "Секс и город".

В этом сезоне ярче и оригинальнее наряд героинь. Особенно меня поразил лук Лизы (Valentino) в 1-й серии, которую она одела для Met. Но все чаще в фильме luxury бренды – это часть частной коллекции обеспеченных родителей, потому что их дети выбирают другой стиль одежды и жизни. И даже вор в NY украв у Сеемы сумку "Birkin" не понимает ее цены, он поживился кошельком, а саму сумку забросил в кусты. И мне этот символизм нравится, потому что в сегодняшнем мире большой и дорогой гардероб — это бремя. И определенно не ценность.

Можно купить хоть целый магазин сумок, но он не заполнит пустоту в душе… если ты потеряла дорогого тебе человека. Ты просто учишься жить заново и строить жизнь вокруг этой пустоты.

А еще после 50+ важно не потерять себя, потому что это легко. Вокруг несутся молодые и современные, а тех, кто поддерживает тебя добрым словом и верит в тебя меньше. Дети вырастают, родители их только раздражают… И вдруг ты понимаешь, что жизнь пролетает, а ты просто домохозяйка и прислуга…

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Я увидела ярких женщин. Но не счастливых… Они в свои 50+ в поиске себя и любимых. Кто-то возвращается к старым отношениям, а кто-то от них бежит.

В финальной сцене 7 серии Керри обнимается с Эйданом (ее любимый из "Секса в большом городе"). Но он категорически отказывается заходить в квартиру Керри Брэдшоу, потому что с ней связаны плохие воспоминания – разрыв отношений. Но в городе «большого яблока» немало шикарных отелей.

Продолжение следует. Ждем следующих серий.

Если хочется переключить мысли, можете посмотреть.

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Запомнившиеся мне фразы героев:

  • Ты что до сих пор притворяешься, что у тебя все хорошо?
  • Да, конечно. А зачем нужны еще соцсети?
  • Рыбы – тотемные животные моего развода.
  • Его мама не так секспозитивна, как ты.
  • В последнее время я забыла как шутить.
  • Мы идем вперед, потому что перерастаем тех, кем мы были раньше.
  • Вы пережили потерю родного человека, однако смеетесь и живете дальше. Я же потеряла всего лишь свое эго.
  • Как мы дошли от любви до дешевого цирка?
  • Надо было порвать раньше, тогда остались бы друзьями.
  • Ты не на олимпиаде в Москве, у нас здесь все честно.
  • Сильные сексуальные женщины – мой типаж. К черту Диккенса. И мне всего 56 лет.
  • Мама, уходи. Ты только портишь мне настроение.
  • Когда меня везли на скорой, вся жизнь пролетела перед глазами. Я потеряла себя. И мне нужно найти себя. Это серьезно, а не потому что я под кайфом.
  • Одно дело секс с девушкой, но зайти в гардеробную мать.. Вы в своем уме? (отец-сыну).

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Об авторе. Татьяна Мокриди, журналистка

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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