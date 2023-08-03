Как найти себя после 50-ти
Несколько рецептов от героев нового сезона сериала "И просто так"
После 50 лет мы тоже ищем себя: пытаемся понять кто мы, какое дело нам доставляет удовольствие, кто и что делает нас счастливыми. Именно об этом 2 сезон "And just like that" ("И просто так"). Этот сезон кажется немного неловким и хаотичным, как и наша жизнь. Я наконец его смотрю. Мне он нравится меньше, чем первый, а, может, просто наше сознание сейчас не готово воспринимать эти "красные тротуары", вечерние луга и проблемы героинь сеткома "Секс и город".
В этом сезоне ярче и оригинальнее наряд героинь. Особенно меня поразил лук Лизы (Valentino) в 1-й серии, которую она одела для Met. Но все чаще в фильме luxury бренды – это часть частной коллекции обеспеченных родителей, потому что их дети выбирают другой стиль одежды и жизни. И даже вор в NY украв у Сеемы сумку "Birkin" не понимает ее цены, он поживился кошельком, а саму сумку забросил в кусты. И мне этот символизм нравится, потому что в сегодняшнем мире большой и дорогой гардероб — это бремя. И определенно не ценность.
Можно купить хоть целый магазин сумок, но он не заполнит пустоту в душе… если ты потеряла дорогого тебе человека. Ты просто учишься жить заново и строить жизнь вокруг этой пустоты.
А еще после 50+ важно не потерять себя, потому что это легко. Вокруг несутся молодые и современные, а тех, кто поддерживает тебя добрым словом и верит в тебя меньше. Дети вырастают, родители их только раздражают… И вдруг ты понимаешь, что жизнь пролетает, а ты просто домохозяйка и прислуга…
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Я увидела ярких женщин. Но не счастливых… Они в свои 50+ в поиске себя и любимых. Кто-то возвращается к старым отношениям, а кто-то от них бежит.
В финальной сцене 7 серии Керри обнимается с Эйданом (ее любимый из "Секса в большом городе"). Но он категорически отказывается заходить в квартиру Керри Брэдшоу, потому что с ней связаны плохие воспоминания – разрыв отношений. Но в городе «большого яблока» немало шикарных отелей.
Продолжение следует. Ждем следующих серий.
Если хочется переключить мысли, можете посмотреть.
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Запомнившиеся мне фразы героев:
- Ты что до сих пор притворяешься, что у тебя все хорошо?
- Да, конечно. А зачем нужны еще соцсети?
- Рыбы – тотемные животные моего развода.
- Его мама не так секспозитивна, как ты.
- В последнее время я забыла как шутить.
- Мы идем вперед, потому что перерастаем тех, кем мы были раньше.
- Вы пережили потерю родного человека, однако смеетесь и живете дальше. Я же потеряла всего лишь свое эго.
- Как мы дошли от любви до дешевого цирка?
- Надо было порвать раньше, тогда остались бы друзьями.
- Ты не на олимпиаде в Москве, у нас здесь все честно.
- Сильные сексуальные женщины – мой типаж. К черту Диккенса. И мне всего 56 лет.
- Мама, уходи. Ты только портишь мне настроение.
- Когда меня везли на скорой, вся жизнь пролетела перед глазами. Я потеряла себя. И мне нужно найти себя. Это серьезно, а не потому что я под кайфом.
- Одно дело секс с девушкой, но зайти в гардеробную мать.. Вы в своем уме? (отец-сыну).
Об авторе. Татьяна Мокриди, журналистка
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