Как найти и выбрать психолога онлайн в Украине
К специалисту обращаются по необходимости или для профилактики. Проблемой окажется только выбор психолога
В 20 веке сфера психологии стала столь же привычной, как и стоматология. И даже запись к психологу онлайн – тривиальная задача.
Частный психотерапевт или сервис по подбору психологов, что выбрать?
В современном обществе психотерапия стала обыденным и даже модным занятием. А потому и предложения специалистов на рынке отличаются разнообразием. Обратиться за помощью можно в частный кабинет или, пройдя сеанс онлайн. Каждый вариант отличает ряд плюсов и минусов:
- Частный психолог берет дорого, но часто это обусловлено опытом и знаниями. Хотя за грамотным специалистом иногда приходится ездить даже в другой город, что тоже накладно.
- Сервис по подбору психолога позволяет решить географическую проблему, а иногда и финансовую, ведь такая услуга обходится дешевле. Но главный плюс этого варианта – продуманная помощь в выборе нужного специалиста.
- Самостоятельный процесс подбора психолога станет однозначно затяжным, нелегким и затратным. Ведь недостаточно найти только хорошего терапевта. Даже парикмахера все ищут именно “своего”. Что уже говорить о психотерапевте.
В специальном же сервисе уже все продумано. Для клиентов предусмотрен целый путь по выбору терапевта при помощи тестов и личных предпочтений. При этом бесплатная процедура подбора психолога может занять у вас всего несколько минут.
Преимущества сервисов и психологических центров
Преимущество №1 психологического центра и онлайн сервиса – узкая направленность. Здесь собраны специалисты именно из области психотерапии, которые владеют самыми разнообразными схемами и программами работы с клиентами. К другим плюсам относят:
- высокую квалификацию специалистов (в “штате” только сертифицированные психотерапевты с практическим опытом работы);
- конфиденциальность (онлайн формат позволяет вам даже не “показывать свое лицо”);
- точечный подбор терапевта (разработано специальное тестирование, которое позволит быстро подобрать “вашего человека”).
При этом интернет-психолог “приходит к вам”, а не вы к нему в кабинет. Клиенты общаются на сеансах наиболее удобным способом. Будь то переписка, видео-чаты или созвоны. Соответственно сервис по подбору психолога Meclee призван максимально упростить и ускорить процесс выбора “врачевателя душ”. А значит не воспользоваться этой возможностью - просто грех!
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