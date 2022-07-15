Как найти и выбрать психолога онлайн в Украине



В 20 веке сфера психологии стала столь же привычной, как и стоматология. И даже запись к психологу онлайн – тривиальная задача.

Частный психотерапевт или сервис по подбору психологов, что выбрать?

В современном обществе психотерапия стала обыденным и даже модным занятием. А потому и предложения специалистов на рынке отличаются разнообразием. Обратиться за помощью можно в частный кабинет или, пройдя сеанс онлайн. Каждый вариант отличает ряд плюсов и минусов:

Частный психолог берет дорого, но часто это обусловлено опытом и знаниями. Хотя за грамотным специалистом иногда приходится ездить даже в другой город, что тоже накладно. Сервис по подбору психолога позволяет решить географическую проблему, а иногда и финансовую, ведь такая услуга обходится дешевле. Но главный плюс этого варианта – продуманная помощь в выборе нужного специалиста. Самостоятельный процесс подбора психолога станет однозначно затяжным, нелегким и затратным. Ведь недостаточно найти только хорошего терапевта. Даже парикмахера все ищут именно “своего”. Что уже говорить о психотерапевте.

В специальном же сервисе уже все продумано. Для клиентов предусмотрен целый путь по выбору терапевта при помощи тестов и личных предпочтений. При этом бесплатная процедура подбора психолога может занять у вас всего несколько минут.

Преимущества сервисов и психологических центров

Преимущество №1 психологического центра и онлайн сервиса – узкая направленность. Здесь собраны специалисты именно из области психотерапии, которые владеют самыми разнообразными схемами и программами работы с клиентами. К другим плюсам относят:

высокую квалификацию специалистов (в “штате” только сертифицированные психотерапевты с практическим опытом работы);

конфиденциальность (онлайн формат позволяет вам даже не “показывать свое лицо”);

точечный подбор терапевта (разработано специальное тестирование, которое позволит быстро подобрать “вашего человека”).

При этом интернет-психолог “приходит к вам”, а не вы к нему в кабинет. Клиенты общаются на сеансах наиболее удобным способом. Будь то переписка, видео-чаты или созвоны. Соответственно сервис по подбору психолога Meclee призван максимально упростить и ускорить процесс выбора “врачевателя душ”. А значит не воспользоваться этой возможностью - просто грех!

