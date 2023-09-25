Как найти и обезвредить мину: британские саперы провели тренинг для украинских военных

Об этом говорится в сообщении пресс-службы британского правительства.

"Мины являются одним из самых больших препятствий для Вооруженных Сил Украины. Для успеха продолжающегося контрнаступления критически важно, чтобы Украина имела ресурсы для борьбы с минами; этот тщательный и специализированный учебный комплекс обучает солдат распознаванию боеприпасов, методам утилизации и процедурам поиска для борьбы с самодельными взрывными устройствами, минами, минами-ловушками и растяжками", — говорится в сообщении.

Обучение охватывает планирование операции по обезвреживанию мин, а также практические занятия по очистке не только огромных участков земли, но и систем траншей, бункеров и гражданских зданий.

Солдаты используют металлоискатели и комплекты для извлечения мин, а также учатся как адаптировать имеющееся оборудование на передовой. Значительная часть тренировок проходит в условиях, приближенных к боевым, где Вооруженные Силы Украины сталкиваются с минными полями, минами-ловушками и самодельными взрывными устройствами.

Учебный процесс, разработанный по запросу из Украины, проходит в Польше и разработан на основе отзывов украинских саперов, некоторые из которых служат на передовой еще с 2014 года.