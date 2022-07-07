"Как нацисты во время Второй мировой": из музеев Мариуполя россияне похитили все ценные экспонаты, - горсовет
Во временно оккупированном Мариуполе россияне похитили из Художественного и Краеведческого музеев все ценные экспонаты, а сами учреждения разрушили
Об этом сообщил Мариупольский горсовет в телеграмме .
"Краеведческий и Художественный музеи остались без своих коллекций, являющихся культурным наследием города и региона. А сами учреждения уничтожили. Российские варвары украли оригиналы картин Куинджи и Айвазовского, уникальные иконы и исторические экспонаты", - отметили в ведомстве.
В горсовете отметили, что во время Второй мировой нацисты также грабили музеи и вывозили экспонаты в свою страну.
"Рашисты уверенно повторяют их путь, но уже под другим флагом и лозунгом. Они вернули в наш дом "никогда снова". Наказание будет, а военных преступников ждет наказание. Мы все вернем в украинский Мариуполь!" - отметили в заявлении.
- 6 июля горсовет сообщил, что в Мариуполе россияне разобрали главный фонтан под видом реконструкции и украли его детали в Донецк.
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