Как находящийся в розыске младший партнер Фирташа стал ореховым феодалом

Скрываясь за границей, он продолжал зарабатывать в Украине и в настоящее время может считаться украинским ореховым королем. Компании, близкие к Борисову, обладают одними из самых больших в государстве садов грецкого ореха и фундука. И не только ими.

В чем претензии к Борисову

Юрий Борисов появился в пуле менеджеров одного из самых мощных украинских олигархов Дмитрия Фирташа еще в 2005 году и уже вскоре возглавил химическое крыло его бизнеса – компанию OstChem Holding и вошел в число директоров главной компании Group DF. Там он работал до 2010-го, пока Фирташ не отправил его на новый участок работы - на должность директора государственной компании "Укргаздобыча" (УГВ) - добывающего подразделения НАК "Нафтогаз Украины". Руководителем УГО Юрий Борисов проработал до 6 марта 2014 года и был уволен заочно уже после того, как исчез из страны.

В апреле 2015 года Госфининспекция провела массированную ревизию деятельности госкомпаний во время Януковича. Проверка охватила и ДК "Укргаздобыча" за период с 01.01.2012 по 31.05.2014. То есть, это почти полностью каденция Борисова, за исключением трех последних месяцев. Среди основных открывшихся нарушений – реализация нефти, конденсата и сжиженного газа в обход аукционов (почти на 1 миллиард гривен) и продажа природного газа коммерческим субъектам по заниженным ценам. Для проверки выводов Госфиниспекции в Верховной Раде была создана специальная рабочая группа. Ее глава Борислав Береза отчитался на заседании парламента 15 мая 2015 года, что ревизия обнаружила неоправданные расходы УГО на 350 миллионов 376 тысяч гривен. При этом 1,75 миллиарда кубометров газа, которые компания добыла и должна реализовать населению, не дошли до адресата. И это были только первые нити в клубке. За ними потянулись и другие.

Именно при директорстве Юрия Борисова, в 2011 году, "Укргаздобыча" заключила одно из самых невыгодных соглашений в своей истории - о совместной деятельности с компанией " Карпатигаз " и ее условно шведским основателем Misen Energy. Действие сделки распространялось на 110 скважин, среди которых было немало высокодебетных, которые госкомпания спокойно могла эксплуатировать сама. Да что там говорить, совместная деятельность распространялась на наиболее продуктивные месторождения страны – Шебелинское, Яблоновское, Крестищенское, Ефремовское, Тимофеевское и другие. То есть иностранному партнеру не нужно было тратиться ни на разведку, ни на обустройство скважин. Он только взялся завезти в Украину 7 американских станций - оборудование, которое позволяет интенсифицировать добычу из истощенных недр. Да и то не за свои деньги, а за кредиты российского "Сбербанка" и его дочери "Сбербанк Лизинг". Долги перед россиянами (на более 37 миллионов USD) гасили вплоть до 2020 года. Еще примерно 47 миллионов USD "Укргаздобыче" пришлось выплатить в рамках мирового соглашения с "Карпатигазом" и Misen Energy уже после расторжения соглашения с ними в 2018 году.

По этим фактам впоследствии была открыта целая серия судебных дел (например, такая , такая и такая ). Однако в 2011 году никто не задавался вопросом, почему УГО не могло бы самостоятельно, без шведских посредников, приобрести дожимную технику. Возможно, потому, что крупнейшим пакетом акций Misen Energy в то время владела кипрская компания Norchamo Ltd, которая через цепочку других оффшоров контролировалась Александром Спектором, одним из менеджеров Дмитрия Фирташа. Ну а сам Дмитрий Фирташ в 2011 году находился на пике своей бизнес-политической влиятельности в Украине.

Правда, ни НАБУ, ни ГПУ так и не удалось до сих пор доказать в судах, что "Карпатыгаз" действовало в интересах олигарха. В 2018 году Генеральная прокуратура Украины попыталась вызвать Юрия Борисова как свидетеля в связи с уголовным производством № 12013220540000400, открытым по фактам совершения преступлений в сфере экономики и отмывания средств преступной организацией Виктора Януковича. Вероятно, кроме вышеупомянутых, правоохранителей могли заинтересовать еще несколько эпизодов из трудовой биографии Борисова. К примеру, возмещение НДС на компанию Ostchem Holding в операциях по поставке российского газа, приобретенного НАК "Нафтогаз Украины", для химических предприятий группы Фирташа. Или же вывод средств из Родовид-Банка на соприкасающиеся с этой группой компании. В будущем это стало одной из причин банкротства банка, который в свое время принадлежал к крупнейшим в Украине. Однако Борисов ничем не помог, потому что за повесткой в ГПУ не явился, так что вскоре был объявлен в розыск. На сайте МВД он до сих пор указан, как лицо, находящееся в розыске. Но такой статус некритично мешает ему вести бизнес в Украине. Попытки украинских правоохранителей найти его за границей не были слишком упорными. Хотя известно, что они, по крайней мере, обращались с запросами о правовой помощи в соответствующие органы Израиля и Швеции. Но, похоже, искали не там.

Адреса Юрия Борисова

Шведский запрос мог относиться к связям с Misen Energy. А что касается Израиля, то еще в 2015 году в тамошней прессе пронеслась новость, будто Юрий Борисов пытался незаконным путем получить визу в страну, будь то гражданство. Но в конце концов, он показался более простым путем. Один из французских реестров идентифицирует Юрия Борисова как гражданина Кипра. В средине прошлого десятилетия получить кипрский паспорт было не так сложно – достаточно инвестировать 2 миллиона USD в местную экономику, например, приобрести жилье. Такой опцией воспользовалось около 100 украинцев, среди которых министр экологии времен Януковича Николай Злочевский или жена министра обороны Павла Лебедева. Прямых документальных подтверждений наличия у Юрия Борисова паспорта Республики Кипр нет, но есть документы, свидетельствующие о наличии у него недвижимости в других странах Европы. И не только Европы.

Еще в 2009 году Юрий Борисов приобрел 3 апартамента в городке Боль-сюр-Мер в модерном жилом комплексе по адресу: 23 Bd du Maréchal Leclerc, стоимостью 2,45 миллиона евро. Имущество оформили на компанию Beaulieu , в которой 99 долей принадлежит собственно Юрию Борисову, а 1 – его маме Елене Павлиной. Кстати, в этом же ЖК через фирму Regina ) владеет апартаментом и Александр Спектор. Помните, мы писали о нем выше как об одном из номинальных бенефициаров "Карпатигаза".

Боль-сюр-Мер – это курорт на Лазурном побережье Франции, расположенный рядом с "полуостровом олигархов" – Сен-Жан-Кап-Ферра. Именно на Кап-Ферра есть виллы Дмитрий Фирташ, сестра его верного товарища Юлия Левочкина, еще один его партнер Игорь Воронин, а также немало российских, арабских и других магнатов. На такую роскошную недвижимость Борисову состояния, видимо, не хватило. Хотя французские квартиры – это не единственное его жилье за границей.



В 2020 году Борисов вносил изменения в регистрационные документы своей французской компании и там указал еще один адрес – на этот раз Сингапур, один из самых дорогих по стоимости жизни городов мира. Там он имеет жилище в люксусном кондоминимуме Hilltops . В настоящее время квартиры в этом комплексе продаются по цене от 3 до 11 миллионов долларов. Ранее Юрий Борисов в разных документах указывал два венских адреса – Burgring, 1/16 и Lothringerstrasse, 3. Опять же они находятся в тех местах, где оборачивается и его любимый шеф. Дмитрий Фирташ, как известно, засел сейчас в австрийской столице, избегая экстрадиции в США. В Вене он имеет свой особняк в элитном районе Гитцинг близ императорского дворца Шонбрун. Оба помещения, указанные Борисовым, расположены в самом центре Вены в старых классицистических зданиях.

В аннексированном Крыму Юрий Борисов владеет футбольным клубом "СКИФ" с локацией в селе Новопавловка Бахчисарайского района. Серьезным футболом там и не пахнет. Крымские команды даже в российскую лигу не пускают. Но главным активом "СКИФа" является спортивная база, на которой раньше тренировался более известный клуб (ныне ликвидированный) – симферопольская "Таврия". Кстати, его спонсором долгое время был именно OstChem. Теперь на базе в Новопавловке функционирует спортивно-развлекательный комплекс .

И, наконец, несколько слов о недвижимости Юрия Борисова в Украине. Вместе с 71-летней матерью он проживает в Киеве в жилом комплексе "Венский", что на улице Панаса Мирного. Мама Елена Павлина даже входила в состав правления здешнего ОСМД. Этот же киевский адрес они указывали и при покупке французской недвижимости. И здесь выясняется любопытное совпадение. На этой же локации не раз светился и сам Дмитрий Фирташ. В частности, он указал ее как свой адрес в документах компании Group DF Limited . Да и во многих украинских активах, где Фирташ является бенефициаром, он вписывал в регистрационные документы квартиру Борисова-Павлиной на Панаса Мирного. А это можно рассматривать как свидетельство особо близких отношений между ними.

В 2015 году сайт "Наши деньги" нашел Юрия Борисова и Елену Павлину также среди владельцев поместий в селе Стоянка под Киевом. Там же, кстати, расстроился и еще один близкий партнер Фирташа – Иван Фурсин. А в 2017 году тогдашний нардеп Максим Бурбак обнародовал скандальные документы о том, что Юрий Борисов прописан в черновицкой квартире другой депутатки Оксаны Продан, чей мужчина работал секретарем городского совета Черновцов. Проданам пришлось признать, что Борисов их кум. Но они так и не объяснили, зачем было прописывать его в квартире, где он реально не жил. Может быть, это связано с коммерческими интересами Борисова на Буковине.

Бизнес Юрия Борисова

Село Слобода Новоселицкого района Черновицкой области ныне со всех сторон окружено молодыми ореховыми садами. Местный сельхозкооператив имени Ольги Кобылянской , оперирует площадями почти 300 гектаров пахотных земель. Часть из них собственные, большинство арендованных. Еще несколько лет назад здесь засевали зерновые. Однако сейчас основная масса площадей отведена под насаждение орехов – грецкого и орешникового (фундука). 33,33% акций кооператива принадлежит Елене Павлини, матери Юрия Борисова. Аналогичные части имеют и его давние знакомые - один из бывших владельцев "Родовид-Банка" Сергей Дядечко и бывший руководитель титанового бизнеса Дмитрия Фирташа Александр Вотинцев.

К ореховому бизнесу в Слободе подошли серьезно. 20 тысяч саженцев фундука в 2018 году закупили у США, 3 тысячи – в Польше, еще часть – у украинских питомников. Как рассказывал местной печати предыдущий руководитель СПК им. Кобылянской Игорь Романчук, особенно перспективным бизнесом является выращивание фундука. Саженцы начинают давать урожай на четвертый год и плодоносят до 40 лет. С одного гектара можно собрать до 4 тонн орехов. При этом тонна фундука в скорлупе стоит примерно 3 тысячи USD, очищенного – от 10 тысяч USD. К тому же за приобретенные саженцы государство выплачивало аграриям компенсацию.

Лучший в Украине комплекс по очистке фундука работает в селе Воропаев под Киевом (Вышгородский район). Принадлежит он компании "Фаэтон Инк" , которая уже несколько лет экспортирует очищенные орехи во Францию, Польшу и другие страны. Конечными бенефициарами фирмы являются те же персоны – Вотинцев и Дядюшка. К началу 2019 среди бенефициаров фигурировал и Юрий Борисов напрямую. Но непростые отношения с Генпрокуратурой очевидно заставили его самоудалиться. По крайней мере, номинально. У "Фаэтон Инк" тоже есть свои ореховые сады - в Могилев-Подольском районе Винницкой области, откуда родом Юрий Борисов. Здесь компания взяла в аренду 277 земельных участков в районе деревень Юрковцы, Шабельная и т.д. Еще более 100 гектаров угодий в Кицманском районе Черновицкой области "Фаэтон Инк" арендует через ООО "Онтарио-3", где является мажоритарным акционером. В целом ореховые посадки группы уже занимают площади в 500-600 га, что позволяет ей войти в тройку лидеров Украины по этому показателю. И это еще не финал. Имя Юрия Борисова мы находим и среди учредителей компании "Луч 7" из Калиновки (тоже – Винницкая обл.). Это вотчина бывших влиятельных депутатов Григория и Игоря Калетников. Один был регионалом, другой – коммунистом. Возможно, Борисов и Ко заинтересовали и их фундаментальными перспективами.

Но не фундуком единственным. Круг бизнес-интересов Юрия Борисова существенно шире. Опять же до 2019 года из-за зарегистрированной в Австрии фирмы Anestis Holding GmbH и кипрской Lamsa Holdings он владел экспедиторско-транспортной компанией "Вибо-Транс", которая до войны занималась перевалкой зерна в николаевском порту "Ника-Тера", контролируемом Дмитрием Фиртом. Кроме того, в 2018 году " Вибо-Транс " построила зерновой терминал в порту "Ольвия", который успела в 2021 году удачно продать за 4 миллиона долларов литовскому инвестору Раймондасу Туменасу. Сейчас единственным владельцем "Вибо-Транса" уже хорошо знакомый нам Александр Вотинцев. А вот бывший исполнительный директор этой компании и бывший председатель правления "Ника-Терры" Александр Гайду сейчас заседает в Верховной Раде как депутат от "Слуги народа" и возглавляет там аграрный комитет. Поэтому у Борисов и партнеров теперь в парламенте сильного лоббиста.

Еще один совместный бизнес Вотинцева и Борисова – это Беляевский обогатительный комбинат , созданный для разработки одноименного каолинового месторождения в Вольнянском районе Запорожской области. Балансовые запасы первичного каолина (белой глины) в месторождении оцениваются в 37 миллионов тонн. Планируется добывать до 100 тысяч тонн в год. В июне 2022 года комбинат начал здесь добывающие работы, несмотря на многочисленные оговорки местных экологов о потенциальном природоохранном вреде от этого проекта.