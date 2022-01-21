Как на Евро поехать, так он украинец, а как война – бразилец: экс-футболисты сборной Украины Зозуля и Мораес взорвали сеть
Между бывшими футболистами сборной Украины Романом Зозулей и Жуниором Мораесом произошла перепалка из-за неоднозначного интервью игрока "Шахтера"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Ситуация началась с интервью Жуниора Мораеса бразильскому изданию lance.com, где в вопросе о возможной полномасштабной войне с Россией он назвал себя бразильцем. У футболиста есть украинский паспорт.
"Мы, бразильцы, были напуганы всеми этими новостями. Я всегда на связи с украинцами, которые в курсе, поэтому мы всегда начеку и готовы действовать, если что-то случится. Я испытывал большое напряжение в 2014 году, я видел все с самого начала и не хочу, чтобы это повторилось. Никто не заслуживает войны", - сказал Жуниор Мораес.
Один из самых патриотических футболистов Украины Роман Зозуля отреагировал на слова Мораеса и вспомнил, что он хотел сыграть за нашу сборную на Евро-2020 и принял украинское гражданство.
"Как на Евро поехать, так он украинец, а как война, так он бразилец", - написал Зозуля в комментариях в Facebook, прикрепив эмоджи с насмешкой.
Жуниор Мораес отреагировал на обвинение в Instagram, где заверил, что он украинец и попросил не верить фейкам.
"Я - украинец! Я горжусь тем, что я украинец! С 2012 года я приехал в Украину и до сегодняшнего 2022 года живу здесь, даже когда имел возможность уехать. Пожалуйста, не делитесь фейковыми новостями о моей жизни", - написал Мораес на украинском языке.
34-летний Жуниор Мораэс является питомцем "Сантоса". В Бразилии также играл за "Понте-Прету" и "Санту-Андре". Выступал за румынскую "Глорию", болгарский ЦСКА и донецкий "Металлург". С 2015 по 2018 год форвард играл за "Динамо".
В 2017 году находился в аренде в китайском "Тянцзине Цюаньцзянь".
Жуниор Мораес становился лучшим бомбардиром чемпионата Украины в составе "Шахтера" в сезонах 2018/2019 и 2019/20.
В апреле 2021 года Мораэс получил травму на тренировке и выбыл на полгода, а в конце ноября вернулся к занятиям в общей группе.
За "Шахтер" во всех соревнованиях форвард провел 105 матчей и забил 61 гол. Его средняя результативность 0,58 является лучшей в истории клуба среди всех футболистов, проведших более сотни игр.
На счету Мораэса 11 матчей и 1 гол за сборную Украины.
- 8 декабря донецкий "Шахтер" продлил контракт с форвардом Жуниором Мораесом.
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