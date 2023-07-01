"Тело, секс, брак. История интимных отношений..." Ирины Игнатенко

Как все было на самом деле и как мы любили в древности? – именно этим вопросом вдохновлен автор этой книги, и возникает он у наших исследователей, согласимся, не впервые. Кроме этого, без сомнения, интересного исследования известного этнолога Ирины Игнатенко "Тело, секс, брак. История интимных отношений..." (К.: Віхола) на ум приходит целый комплекс исследований на эту скользкую тему. Здесь и "Этнолингвистические подходы к изучению срамного фольклора" Марины Гримич, и "Срамное как дискурс" Марии Майерчик, и даже сборник украинских срамных песен "Бандурка", упорядоченный Николаем Сулымой. Все это говорится для того, чтобы напомнить, как на самом деле этого мало для такой объемной темы из наследия нашей культуры, которой обычно пренебрегало немало исследователей и этнографов. И это несмотря на то, что "срамная тема" была неотъемлемой частью жизни, связанной с народными обычаями и обрядами – свадьбами, застольями, вечерницами и т.д. Неудивительно, что в исследовании Ирины Игнатенко речь в частности о таких интимных вещах, как девичья честь и развратные вечерницы, свадьба и "обряд коморы", а также, безусловно, срамные песни. При этом картина того, какими были интимные отношения украинцев, производит двоякое впечатление, если опираться только на фольклор. В своей книге автор рассказывает историю интимных отношений в украинских традициях. Каких мужчин и женщин украинцы считали красивыми и желанными, как знакомились и к каким средствам обольщения прибегали? Во что одевались наши прапрабабушки и как календарь религиозных праздников влиял на расписание гигиенических процедур и секс? Какие ограничения на интимные отношения были даже в браке? Почему умалчивали об изменах и как по разбитым горшкам определяли будущее количество детей? От первых объятий до первой брачной ночи, беременности, родов, болезней и внебрачных отношений – именно в такой "исторической" последовательности автор описывает тогдашнее отношение к собственному телу и телесности, особенности свадебных обрядов и контрацепции, роды и запреты.

Мемуары Принца Гарри "Запасной"

Автор этой книги - младший сын Чарльза, принца Уэльского, и его первой жены, ныне покойной принцессы Дианы, внук королевы Великобритании Елизаветы II. В общем мемуары Принца Гарри "Запасной" (К.: Лаборатория) – это интересное приглашение за кулисы королевского блеска и роскоши. По крайней мере, именно так Букингемский дворец видят его жители. Как его увидит украинский читатель? Иногда классические "национальные" вопросы вроде шекспировского "быть или не быть?" в этих мемуарах английского принца кажутся адаптированными к современному (украинскому) уровню. Например, его "бриться или не бриться?", что напоминает Подервянского с его не менее классическим "купаться или не купаться?". Впрочем, образ матери у автора не укладывается ни в какие классические штампы. "Моя мама, одна из самых популярных и самых известных женщин мира, не укладывалась в обыденные слова, это правда, - подтверждает автор. - В то же время в моем сознании она оставалась чем-то очень ярким, живым и ощутимым - я видел ее так же четко, как лебедя на озере". И действительно, смерть принцессы Дианы всколыхнула весь мир, но наибольшее отражение она оставила в жизни ее сыновей. Образ двух детей, следующих за гробом матери, трогал. Публика думала: как сложится будущее принца Уильяма и принца Гарри, какие пути они выберут в жизни. И вот перед нами эмоциональный и откровенный ответ – история Гарри, рассказанная им самим. От беззаботного детства до потери матери, от службы в армии и боевого опыта до посттравматического синдрома, от встречи с Меган до сложного решения отказаться от королевских регалий и обязанностей. Это история принца из первых уст. Кто-то из читателей поддержит Гарри, кто-то наоборот - сочтет его высокомерным эгоистом, но эти мемуары точно никого не оставят равнодушным.

Джейсон Шраер "Нажми Reset: Выгорание и восстановление в индустрии видеоигр"

Несмотря на ностальгию в истории видеоигр, речь в этом исследовании о символической и реальной смерти целого поколения, а также об исчезновении определенных культовых игр и закрытии породивших их студий. Так что исследование Джейсона Шраера "Нажми Reset: Выгорание и восстановление в индустрии видеоигр" (К.: MAL'OPUS) – о том, что видеоигровой бизнес - престижная индустрия, но в то же время достаточно ненадежная. То есть о нестабильности игровой индустрии, но в то же время – об устойчивости работающих в ней людей. В общем это истории реальных людей, подвергшихся закрытиям игровых студий; это рассказы восстанавливающихся, движущихся дальше или окончательно покинувших дело разработчиков. Книга базируется на десятках эксклюзивных интервью, которые проведут закулисами создания выдающихся игр - таких как BioShock Infinite, Epic Mickey, Dead Space и т.д. "Однажды я побывал в студии в центре Нью-Йорка за несколько месяцев до выхода очередной игры, – начинает автор. – Один из художников позвал меня к своему столу, чтобы я "заценил нечто очень крутое". Скоро вокруг его компьютера собралась целая толпа: все, вытягивая шеи, смотрели, как чрезвычайно реалистичная модель грузовика катится по однообразной серой поверхности.Художник несколько раз щелкнул мышкой - и грузовик взорвался. По экрану в замедленном темпе жутко разлетались шины и обломки металла. Я не мог изобразить такой же восторг, какой охватил дизайнеров и программистов вокруг меня, но искренность их счастья заставила меня улыбнуться.Их ежедневная работа - представлять разные штуки, а затем оживлять их на экране компьютера. И все же эта работа, как напоминает автор, заключалась не только в гламуре, эффектности и взрывах автомобилей. Индустрия видеоигр имеет темную сторону, ту, о которой не рассказывают на ежеквартальном финансовом собрании или пресс-конференциях. Теперь вот можем узнать еще об этом.

Ибен Акерли "Лето, когда все случилось"

Эта книга – из совершенно нелишних в соответствующем возрасте. "Лето, когда все случилось" Ибен Акерли (Л.: Издательство Старого Льва) - обо всем том, что может произойти за одно короткое, неожиданное и незабываемое лето. По сюжету героиня рассказа Нура собирается на самые скучные летние каникулы в мире - к бабушке, живущей в глуши далеко за городом, которую она едва знает. Девочка предпочитает остаться дома, пусть даже мама и отчим будут работать целыми днями, потому что и так нет друзей и привыкла быть в одиночестве. "Самое большое мамино желание - чтобы я с кем-то познакомилась, - рассказывает героиня. - Ей едва удается скрывать разочарование, когда я прихожу сама домой после школы. Время от времени я намеренно дольше возвращаюсь, чтобы потом сказать, что заскочила в гости к кому-то из класса или что задержалась с кем-нибудь на площадке. Но я понимаю, что она знает: нет у меня никаких друзей". Но лето перестает быть скучным, когда девушка встречает Аббаса - парня с самыми зелеными глазами, в которых спрятана горькая тайна. И совсем не мама, а только бабушка, к которой юная героиня приехала, может помочь ее разгадать

Николас Геннон "The Doldrums. Плохо спланированное приключение"

Среди тысячи детей, ежедневно приходящих в этот мир, хотя бы один оказывается мечтателем, и книга Николаса Геннона "The Doldrums. Плохо спланированное приключение" (К.: Nebo Booklab Publishing) – именно об одном из таких. По сюжету Арчеру Бенджамину Гелмсли всего одиннадцать лет, но он мечтает отправиться в далекое путешествие. Арчер - настоящий чудак: вместо кота или собаки у него дома живут барсук, жирафа и страус (и неважно, что это просто чучела), а в комнате есть настоящее переговорное устройство, однако мечты остаются только мечтами, пока на пути стоит мать, окутывающая его чрезмерной опекой и не позволяющая шагу ступить. Как-то он подговаривает двух друзей, Оливера и Адляид, помочь разработать план спасения его без вести пропавших бабушки и дедушки - всемирно известных путешественников, которые потерялись на вершине айсберга в Антарктиде. "Библиотека Фабрики Пуговиц была неслыханно большой, ряды полок протянулись до самого потолка и имели приставленные особенные лестницы, по которым можно было карабкаться вверх, - начинается эта увлекательная история. - Там была отдельная комната со старыми диванами и креслами, где могли пристроиться ученики, время от времени поглядывая на внутренний дворик. Когда Арчер. вошел туда, Оливер уже ждал его, удобно пристроившись в огромном мягком кресле. -У меня для тебя кое-что есть, - сказал Арчер".