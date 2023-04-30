"Как можно так не уважать свободу?": в Офисе президента ответили на призыв Меркель к переговорам с РФ
Советник Офиса президента Михаил Подоляк раскритиковал бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель за призывы не исключать возможность переговоров с Россией
Об этом Подоляк написал в twitter .
Таким образом он отреагировал на последние заявления Меркель, призвавшее не исключать мнение тех, кто призывает к переговорам о прекращении войны РФ против Украины.
"Автор Минско-Нормандского формата говорит: "Нужно думать о переговорах, не все миротворцы мыслят по-путински". Один вопрос: переговоры о чем? Снова о дешевом газе от РФ? Но обязательно ли это должно быть ценой разрушенных территорий Украины и сотен тысяч невинных украинских жизней? И главное – с кем? С официально признанными международными военными преступниками?" – спросил Подоляк.
Он призвал Меркель прекратить оправдываться и поощрять агрессора.
"Неужели после 430 дней жестокой войны можно столь глубоко пренебрегать свободой, столь откровенно не замечать российских массовых убийств и так открыто ненавидеть право Украины на самозащиту? Если не можете исправить ошибки прошлого – просто прекратите оправдываться и поощрять агрессора", - написал Подоляк.
- 30 апреля Ангела Меркель призвала не исключать возможность переговоров между Украиной и Россией о прекращении войны.
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