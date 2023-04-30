Об этом Подоляк написал в twitter .

Таким образом он отреагировал на последние заявления Меркель, призвавшее не исключать мнение тех, кто призывает к переговорам о прекращении войны РФ против Украины.

"Автор Минско-Нормандского формата говорит: "Нужно думать о переговорах, не все миротворцы мыслят по-путински". Один вопрос: переговоры о чем? Снова о дешевом газе от РФ? Но обязательно ли это должно быть ценой разрушенных территорий Украины и сотен тысяч невинных украинских жизней? И главное – с кем? С официально признанными международными военными преступниками?" – спросил Подоляк.

Он призвал Меркель прекратить оправдываться и поощрять агрессора.

"Неужели после 430 дней жестокой войны можно столь глубоко пренебрегать свободой, столь откровенно не замечать российских массовых убийств и так открыто ненавидеть право Украины на самозащиту? Если не можете исправить ошибки прошлого – просто прекратите оправдываться и поощрять агрессора", - написал Подоляк.