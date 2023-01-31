"Как можно скорее": Норвегия назвала вероятные сроки передачи Украине своих танков Leopard 2
Министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам анонсировал "скорейшее" предоставление Украине части норвежского парка танков Leopard 2
Об этом сообщает France 24.
По словам норвежского министра, Украина получит эти танки, вероятно, в конце марта.
"Мы еще не определили количество (танков для Украины – ред.)", - отметил Берн Арильд Грамм.
Издание отмечает, что Норвегия имеет 36 танков Leopard 2.
- Ранее министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что танки Leopard 2, которые предоставила Германия, прибудут в Украину в конце марта – начале апреля.
- Канада официально анонсировала передачу танков Leopard 2 Украине.
- Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша готова передать Украине 60 своих модернизированных танков и 14 танков Leopard 2.
- Министр обороны Испании Маргарита Роблес сообщила, что ее страна отправит Украине танки Leopard 2 весной.
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