Как можно доверять России? Литовцы массово вступают в пограничное ополчение
Опасения состоят в том, что если Украина проиграет, Россия через Сувалкский коридор может отрезать страны Балтии от союзников по НАТО
Об этом сообщает CNN.
"Сейчас есть почти 12 тыс. волонтеров", — сказал Эгидиус Папецкис, командир 4-го регионального командования стрелков пограничного ополчения. И это количество ежемесячно растет в десять раз, подчеркнул он.
С первых дней войны в Украине количество новобранцев, желающих вступить в ополчение, возросло с 10-12 до 100 в месяц.
Заместитель министра обороны Литвы Маргирис Абукявичюс признает, что теперь есть понимание того, что военный потенциал нуждается в существенной модернизации вокруг Сувалки и других мест. По словам Абукявичюса, коридор, также известный как Сувалкская щель, всегда вызывал беспокойство. Балтийские страны и НАТО воспринимают ее как "слабое место".
"Я думаю, что НАТО это понимает и принимает решение", – сказал министр.
- Сувалкский коридор из Беларуси в Калининград, по мнению экспертов, станет первой целью Кремля в случае войны против НАТО.
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