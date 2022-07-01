Как можно доверять России? Литовцы массово вступают в пограничное ополчение

Об этом сообщает CNN.

"Сейчас есть почти 12 тыс. волонтеров", — сказал Эгидиус Папецкис, командир 4-го регионального командования стрелков пограничного ополчения. И это количество ежемесячно растет в десять раз, подчеркнул он.

С первых дней войны в Украине количество новобранцев, желающих вступить в ополчение, возросло с 10-12 до 100 в месяц.

В своем штабе в городе Мариямполе, в глубине Сувалкского коридора, Папецкис демонстрирует часть находящегося в его подразделении арсенала, включая автоматы, пистолеты и гранатометы.

51-летний ополченец будет отчаянно защищаться от возвращения под власть России. Его отца выслали в Сибирь, как и родственников жены. "Мы помним советскую оккупацию, и нам больше не хочется быть оккупированными. Мы свободные люди".

Заместитель министра обороны Литвы Маргирис Абукявичюс признает, что теперь есть понимание того, что военный потенциал нуждается в существенной модернизации вокруг Сувалки и других мест. По словам Абукявичюса, коридор, также известный как Сувалкская щель, всегда вызывал беспокойство. Балтийские страны и НАТО воспринимают ее как "слабое место".

"Я думаю, что НАТО это понимает и принимает решение", – сказал министр.

Сувалкский коридор из Беларуси в Калининград, по мнению экспертов, станет первой целью Кремля в случае войны против НАТО.

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