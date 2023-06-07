Как московские попы трактуют Каховскую трагедию
Преданный слуга русмира Иона Черепанов считает, что причина катастрофы в нижнем Поднепровье – это приказ всем сторонникам МП выселиться из Лавры
И это не забитая москвофильскими попами и почаевскими листками баба из глуши говорит. Не психопаты с росТВ. Не фрики типа Фролова, Ткачева и Новикова. А тот, кто претендует на то, чтобы он считался патриотом, духовником и интеллектуальным христианином.
Вот таким ядом московские попы десятками лет заливали головы православных – и продолжают заливать тем, кто их еще слушает. Может еще процитировал бы своего авву Онуфрия и его знаменитое высказывание о причинах страданий украинского народа во время Голодомора: "Катюге по заслуге"?
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Вот таким ядом он и другие подобные десятками лет заливали головы православных и продолжают заливать тем, кто их еще слушает. Может еще процитировал бы своего авву Онуфрия и его знаменитое высказывание о причинах страданий украинского народа во время Голодомора: "Катюге по заслуге"? Потому что то, что он написал о трагедии, не далеко ушло.
А еще возникает серьезный вопрос: действительно ли все павлы, ионы, антонии и иже с ними верят во Христа евангельского? Ибо судя по их высказываниям, их бог какой-то другой.
Господи, защити Церковь Твою от фарисеев, которые губят ее!
Об авторе. Евстратий Зоря, архиерей Православной церкви Украины, архиепископ Черниговский и Нежинский, спикер Священного Синода, заместитель председателя Управления внешних церковных связей ПЦУ
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