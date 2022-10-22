Об этом сообщает пресс-служба ГУР.

"Г*ндоны *баные! С*ка, как меня раздражает это *баное правительство! Оно такое тупое! Просто я в ах**", - прокомментировал оккупант рассказы матери о мобилизации сына ее знакомой.

Ругань оккупанта на перехваченной записи прерывается предостережением его матери не комментировать ситуацию. На это ее сын отвечает, что его все равно посадят в тюрьму.

"Ну надо все делать официально, сынок", - отвечает на это мать, на что ее родной оккупант отвечает, что "здесь ничего официального нет".

"Здесь ничего не официально. Все. С лица земли стереть эту хохлянд*ю, чтобы в Польшу улетели, чтобы больше рот не открывали свой", - говорит он.

Вместе с тем оккупант жалуется, что "с таким руководством Польша может и у нас земли забрать", как "отобрали Изюм".

16 октября мобилизованный россиянин в перехваченном ГУР разговоре рассказал, что в то время, как украинцы активно пользуются современной техникой , у оккупантов нет вооружения, а из коммуникаций - только колодец.

Соотношение потерь Украины и России составляет 1 к 6.5, – Минобороны.

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