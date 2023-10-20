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Как легко сделать ароматный глинтвейн в домашних условиях
При наступлении холодного времени года нет более приятного и вкусного напитка, чем ароматный домашний глинтвейн. Готовить напиток легко и просто, а главный его секрет – много специй и фруктов
Ингредиенты для глинтвейна:
- одна бутылка вина
- половинка лимона
- один большой апельсин
- четыре маленьких яблока
- три палочки корицы
- несколько зерен кардамона
- пять палочек гвоздики
- десять горошин смеси перцев
- две звездочки аниса
- ванилин
- одна столовая ложка меда
- три лавровых листа
- корень имбиря
Фото: gettyimages
Приготовление глинтвена:
- наливаем в кастрюлю вино
- добавляем все указанные специи, мед, щепотку ванилина.
- чистим и нарезаем небольшой кусок имбиря
- нарезаем апельсин кружочками вместе с кожурой, лимон (без косточек), яблоки (без косточек)
- перед тем, как всыпать цитрусовые в кастрюлю, выжимаем из них сок
- вливаем его в ваше вино
- прилагаем яблоки
- перемешиваем
- включаем малый огонь на плите
- подогреваем вино со специями
- вино не должно кипеть,
- как только вино дойдет до кипения – выключаем огонь
- даем пять минут настояться.
Приятного аппетита!
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