Как лечить ОРВИ самостоятельно в бомбоубежищах: Центр общественного здоровья дал советы
Центр общественного здоровья (ЦОС) дал советы, как лечиться в бомбоубежище, если Вы чувствуете, что начинается заболевание
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на сообщение ЦОС в Facebook.
Для ОРВИ и COVID-19, особенно в первые дни, не требуется никаких препаратов. Обычно заболевание проходит самостоятельно в течение нескольких дней при соблюдении этих рекомендаций:
- Обильно пейте. По возможности не менее литр теплой жидкости.
- ибупрофен: 400 мг для взрослых,
- парацетамол (панадол, порошки типа терафлю, фармацитрон, хелпекс и другие).
- нимесулид;
- нимесил;
- найз.
- дексалгин;
- кетанов;
- кетолок;
- диклофенак/диклоберл.
Если у Вас насморк, течет или забит нос, промывайте его солевым раствором или используйте спреи для увлажнения:
- носоль;
- хьюмер;
- аквамарис и т.д.
- отрывин;
- називин;
- фармазолин.
При боли в горле или ухе соблюдайте те же рекомендации, что и при температуре. Также можно сосать любые пастилки или леденцы, даже просто конфеты подходят.
В целом ОРВИ и COVID-19, особенно у привитых, пройдут сами через несколько дней. Даже при условии, что Вы ничего не будете делать.
Если начинаете ощущать одышку, измерьте сатурацию – пульсоксиметр стоит иметь. Норма составляет от 93%. Чтобы повысить сатурацию, лягте на живот и дышите спокойно и глубоко.
Если лихорадке больше 3 суток и ее не удается преодолеть медикаментами, следует обращаться к врачу. А также при появлении судорог, рвоты, головной боли, затрудненные дыхания, сильной боли в животе, ухе, горле, нарушении сознания, повторном повышении температуры тела после нескольких дней нормальной температуры.
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