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Как лечить ОРВИ самостоятельно в бомбоубежищах: Центр общественного здоровья дал советы

5 мартa, 2022 суббота
12:28
Общество

Центр общественного здоровья (ЦОС) дал советы, как лечиться в бомбоубежище, если Вы чувствуете, что начинается заболевание

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на сообщение ЦОС в Facebook.

Для ОРВИ и COVID-19, особенно в первые дни, не требуется никаких препаратов. Обычно заболевание проходит самостоятельно в течение нескольких дней при соблюдении этих рекомендаций:

  • Обильно пейте. По возможности не менее литр теплой жидкости.
Если повышается температура, озноб, ломота, головные боли, тогда используйте:
  • ибупрофен: 400 мг для взрослых,
  • парацетамол (панадол, порошки типа терафлю, фармацитрон, хелпекс и другие).
Также можно использовать:
  • нимесулид;
  • нимесил;
  • найз.
Если температура нормальная, но есть боль:
  • дексалгин;
  • кетанов;
  • кетолок;
  • диклофенак/диклоберл.
Один из этих препаратов входит в стандартный набор аптечки. Если у вас их нет, то расспросите соседей.

Если у Вас насморк, течет или забит нос, промывайте его солевым раствором или используйте спреи для увлажнения:
  • носоль;
  • хьюмер;
  • аквамарис и т.д.
Если нос забит и Вам тяжело дышать, помогут сосудосуживающие спреи:
  • отрывин;
  • називин;
  • фармазолин.
Также "пробить" нос помогает физическая активность: поприседать, попрыгать, пройтись по лестнице туда-сюда.

При боли в горле или ухе соблюдайте те же рекомендации, что и при температуре. Также можно сосать любые пастилки или леденцы, даже просто конфеты подходят.

В целом ОРВИ и COVID-19, особенно у привитых, пройдут сами через несколько дней. Даже при условии, что Вы ничего не будете делать.

Если начинаете ощущать одышку, измерьте сатурацию – пульсоксиметр стоит иметь. Норма составляет от 93%. Чтобы повысить сатурацию, лягте на живот и дышите спокойно и глубоко.

Если лихорадке больше 3 суток и ее не удается преодолеть медикаментами, следует обращаться к врачу. А также при появлении судорог, рвоты, головной боли, затрудненные дыхания, сильной боли в животе, ухе, горле, нарушении сознания, повторном повышении температуры тела после нескольких дней нормальной температуры.

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