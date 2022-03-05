Как лечить ОРВИ самостоятельно в бомбоубежищах: Центр общественного здоровья дал советы

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на сообщение ЦОС в Facebook.



Для ОРВИ и COVID-19, особенно в первые дни, не требуется никаких препаратов. Обычно заболевание проходит самостоятельно в течение нескольких дней при соблюдении этих рекомендаций:

Обильно пейте. По возможности не менее литр теплой жидкости.

ибупрофен: 400 мг для взрослых,

парацетамол (панадол, порошки типа терафлю, фармацитрон, хелпекс и другие).

нимесулид;

нимесил;

найз.

дексалгин;

кетанов;

кетолок;

диклофенак/диклоберл.

носоль;

хьюмер;

аквамарис и т.д.

отрывин;

називин;

фармазолин.

Если повышается температура, озноб, ломота, головные боли, тогда используйте:Также можно использовать:Если температура нормальная, но есть боль:Один из этих препаратов входит в стандартный набор аптечки. Если у вас их нет, то расспросите соседей.Если у Вас насморк, течет или забит нос, промывайте его солевым раствором или используйте спреи для увлажнения:Если нос забит и Вам тяжело дышать, помогут сосудосуживающие спреи:Также "пробить" нос помогает физическая активность: поприседать, попрыгать, пройтись по лестнице туда-сюда.При боли в горле или ухе соблюдайте те же рекомендации, что и при температуре. Также можно сосать любые пастилки или леденцы, даже просто конфеты подходят.В целом ОРВИ и COVID-19, особенно у привитых, пройдут сами через несколько дней. Даже при условии, что Вы ничего не будете делать.Если начинаете ощущать одышку, измерьте сатурацию – пульсоксиметр стоит иметь. Норма составляет от 93%. Чтобы повысить сатурацию, лягте на живот и дышите спокойно и глубоко.Если лихорадке больше 3 суток и ее не удается преодолеть медикаментами, следует обращаться к врачу. А также при появлении судорог, рвоты, головной боли, затрудненные дыхания, сильной боли в животе, ухе, горле, нарушении сознания, повторном повышении температуры тела после нескольких дней нормальной температуры.