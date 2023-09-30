Как кремлевские нарративы принимают участие в европейских выборах. Исследование

Россия пытается подорвать европейское единство в поддержке Украины. К таким выводам пришли исследователи New Strategy Center (Бухарест). Они проследили , как распространяется российское влияние на политические дискурсы в Словакии, Румынии, Австрии, Германии и Франции.

Плохая новость – это может сработать, особенно там, где в ближайшие годы пройдут выборы. К примеру, в Словакии выборы пройдут уже завтра. Хорошая новость – провал этой работы может подорвать режим Путина. Далее – детали исследования о том, какие именно нарративы Кремль насаждает в каждой из этих стран.

Словакия

Словацкая поддержка Украины олицетворена в истребителях, вертолетах, самоходных артиллерийских установках Zuzana-2 и зенитно-ракетных комплексах С-300, радарах и другом военном оборудовании. Впрочем, уже сегодня 30 сентября страна избирает новый парламент и фаворитом на этих выборах может стать пророссийский политик Роберт Фицо .

Роберт Фиццо. Фото: gettyimages

В Словакии Кремль сначала распространял нарратив, что война России против Украины – это якобы на самом деле война между Россией и Штатами, более того – в ней якобы принимает участие Братислава. Фицо, возглавляющий партию Smer, заявлял, что Россия не желала конфликта в Украине, но НАТО и США спровоцировали войну.

Очень похоже на то, как представляет российскую войну против Украины роспропаганда, пытаясь подорвать позитивный имидж Украины и имитируя силу Кремля.

Другой нарратив, который продвигает Москва в Словакии - идея, якобы "Россия - глобальное государство, со своей сферой влияния, куда якобы должна принадлежать Украина" или что "Украина как часть западного мира угрожает существованию РФ", или еще один - "военная поддержка Украины приведет к геополитическому упадку мира".

Но не единственной войной. Санкции – вот еще один интересный нарратив пророссийской пропаганды в популистских кругах Словакии. И Фицо, и другие политики популистического толка не грешат называть европейские санкции против России "самоубийственными". Вроде бы Россия от них не страдает, а вот ЕС вроде бы получает энергетический кризис.

Румыния

Объемы румынских поставок в Украину военной помощи в основном остаются в тайне. Однако известно, что именно в Румынии расположен центр подготовки пилотов F-16. Кроме того, Румыния имеет стратегическое значение для украинского экспорта.

Глядя на это Москве очень соблазнительно продвинуть в Румынии свои идеи, но есть проблема. Пророссийские тезисы в Румынии не работают. Это латинская страна, хоть и православная.

Основная задача Кремля здесь – доводить до максимума любое напряжение в отношениях Румынии и Украины и подрывать репутацию нашего государства, а также в целом Запада и США в глазах румынских избирателей.

Какие нарративы Кремль пытается навязать в Румынии:

"Румыния помогает украинским беженцам вместо собственных граждан, страдающих экономическими последствиями войны".

"Украина захватила румынские территории и неприемлемо обращается с румынским меньшинством".

Призывы якобы оградить румынских фермеров, запретив транзит украинской сельхозпродукции через свою территорию.

Эти тезисы четко антиукраинские. И хотя проследить пророссийский контекст у них несложно, политики, распространяющие эти идеи, всячески дистанцируются от обвинений в связях с Москвой.

Австрия и Германия, Франция

Австрия и Германия, хотя и оказывают Украине военную, гуманитарную и финансовую помощь, имеют давние связи с Россией.

Австрия, иллюстративная фотография. Источник: gettyimages

При этом в Вене эти связи едва ли не самые крепкие до сих пор: бывший канцлер Вольфганг Шюссель вошел в советы директоров российского мобильного оператора МТС и нефтяной компании ЛУКОЙЛ, а бывший министр финансов Ганс Йорг Шеллинг до сих пор консультирует "Газпром". И это далеко не весь список политиков или австрийских организаций, официально работающих с московскими структурами.

В Австрии Кремль продвигает нарратив "нейтралитета": вместо военной помощи стране вроде бы лучше держаться в стороне от этого "конфликта". Аналогичную идею Москва пытается насадить во Францию. В частности, эта идея пропагандирует политики левого крыла Жан-Люк Меланшон.

Кроме того, Москва голосами некоторых политиков распространяет среди австрийских избирателей идею "нерабочих санкций против России, только играющих против австрийской экономики", а также мнение якобы США пытаются ослабить РФ, чтобы увеличить зависимость Европы от Вашингтона.

Нарратив об ослаблении санкционного давления на Москву активно разгоняется и в Германии, которая годами наращивала поставки дешевого российского газа. Именно газовая тема для немцев в этом контексте стала наиболее спекулятивной.

Политики от "Альтернативы для Германии" даже заявляли, что Украина не должна требовать от немецкого правительства отказаться от российского газа, пока сама покупает российский газ. Здесь подразумеваются поставки газа из Словакии, ранее покупавшей российское голубое топливо.

Немецкие и французские популисты распространяют также российский нарратив о "мире любой ценой", сопровождающийся призывами отказаться от поставок помощи Украине. Мол, мир вместо войны и дипломатия вместо военной поддержки в Украине.

В конце концов, Москва также вводит в немецкую политику идею, что Украина не может быть частью Запада из-за коррупции внутри нее самой.

Этот нарратив наиболее вреден, потому что подрывает в глазах немцев образ украинского народа, который поддерживает европейские ценности и уже не раз развернул курс собственного государства в Европу.

Общий знаменатель – "усталость от войны"

Российский голос в популистских партиях Европы звучит давно, но сейчас это критически важно, поскольку целый ряд стран ЕС стоит на пороге предвыборной гонки – это 2023, 2024, 2025 годы. Пиком избирательного процесса станут выборы в Европарламент в следующем году. Эти выборы важны для Москвы.

Во-первых, последние исследования показали единство европейцев в поддержке Украины. Во-вторых, война России против Украины – это вопрос выживания путинского режима. Поэтому своей задачей Кремль видит всячески ослабить поддержку Запада, которую он оказывает украинцам в этой войне.

Москва "работает" с помощью разных месседжей в разных странах. Но всюду цель одна – создать ощущение усталости от войны. Это та невоенная угроза, которая может оказать прямое влияние на военные действия.

Поэтому ЕС должен наладить сотрудничество национальных разведок, чтобы помешать Москве влиять на свою внутреннюю политику и политику стран-членов. Такая кампания является гибридной атакой на конституционный порядок этих стран и ЕС в целом.