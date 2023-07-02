Об этом он сообщил в интервью АрмияInform.

"Несмотря на полномасштабную российскую агрессию, со стороны руководства государства есть поддержка и понимание, что мы должны строить мощный флот и смотреть в будущее. То, что наша победа неизбежна, мы понимаем, но, к сожалению, противник и после того, как оставит нашу территорию, все равно будет нашим соседом", – отметил он.

Неижпапа подчеркнул, что для Украины важно иметь мощный флот и именно поэтому строительство таких кораблей как корвет "Иван Мазепа" продолжается, и оно продолжается в соответствии с графиком и даже с его опережением.

"Все вооружение, предназначенное для корабля, будет поставлено своевременно, и уже в следующем году этот корабль должен войти в состав ВМС. Оснащение корабля вооружением определено контрактом. На нем будут установлены артиллерийские системы калибром 76 и 205 мм, крылатые ракеты, зенитно- более 20 км, средства радиоэлектронной борьбы", – сказал он.

Вице-адмирал отметил, что согласно действующему контракту, строится два корабля за границей.

"Следующие мы планировали строить на территории Украины, ведь мы обязаны в будущем развивать нашу судостроительную отрасль. Поэтому третий, четвертый корабль уже должен строиться в Украине", - добавил он.

Кроме того, Неижпапа отметил, что в Турции продолжается подготовка команды "Ивана Мазепы". Сначала экипаж будет индивидуально овладевать техникой и вооружениями, установленными на корабле. А после прохождения индивидуальной подготовки по специальностям будет продолжаться общая подготовка экипажа, потому что в составе турецкого флота есть корабли этого типа.