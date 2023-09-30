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Как Китай пытается покорить страны со слабыми демократиями: эксперт Харитонов о ситуации вокруг проекта "один пояс, один путь"

30 сентября, 2023 суббота
19:45
Экономика

Артур Харитонов, президент ОО "Либерально-демократическая лига Украины", эксперт по дальневосточной политике рассказал о том, как Китай за счет проекта "один пояс, один путь" пытается покорить страны со слабыми демократиями

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"За годы не все и так хорошо идет в Си Цзиньпина, в Европе эта программа де-факто уничтожена, прежде всего за счет российской войны в Украине. Но стоит понимать, о чем эта программа. Она о том, как покорить страны со слабыми демократиями, подкупить их правительства и мы уже увидели, что когда в государства вливаются средства "пояса и пути", это государство начинает стагнирование и его экономика идет ко дну, оно утопает в долгах", - отметил он.

Харитонов обратил внимание на то, что подобные примеры можно проследить в случаях в Черногории, а также на Шри-Ланке, где сейчас ситуация катастрофическая из-за китайских денег и денег проекта "один пояс, один путь".

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Эксперт отметил, что сейчас Си Цзиньпинь пытается путем продолжения этой программы сплотить своих единомышленников, недемократов, а колеблющиеся страны - превратить в автократические.

"И сейчас на десятилетия этой программы и на третий форум он созывает своих "друзей", главным гостем обычно Путин, также ожидается сербский президент Вучич, президент Аргентины. Они заявляют, что там будет 110 стран, посмотрим, сколько их будет на самом деле", – добавил он.

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Харитонов отметил, что эта история "не очень хорошая", потому что это прежде всего о том, как реанимировать Россию на международной арене, дать ей больше площадок, чтобы договариваться с недемократическими государствами, или с колеблющимися или поддерживающими Китай.

"Да и как раз - это подтверждение, что "пояс" и Путин стали частью, одной семьей с проектом Евроазиатского экономического союза, куда Украину пытался затянуть Янукович 10 лет назад, и потому, что сейчас, согласно доктрине и документам, Китай и Россия, эти проекты тождественны, они совместно взаимодействуют", - добавил он.

Что известно о проекте "один пояс, один путь"

Целью проекта "один пояс, один путь" было использовать богатство и промышленные ноу-хау Китая для создания нового вида глобализации, привлекая страны и компании на китайскую орбиту, возглавить глобализацию 2.0.

Инициативу провозгласил в сентябре 2013 года лидер Китая Си Цзиньпин, Пекином также отмечается прямая связь между ВРЭП и проектами "Пояс-путь".

Также известно, что Россия была одним из главных бенефициаров китайской инициативы "один пояс, один путь" – фирменной внешнеполитической программы Си Цзиньпина, задуманной как крупнейшая в мире программа развития и созданной в 2013 году.

В прошлом году Россия и Китай подписали соглашения по этой инициативе на сумму около 2 миллиардов долларов.

25 июля 2022 года сообщалось , что инвестиции Китая в глобальную инициативу "один пояс, один путь" в России впервые с начала существования проекта упали до нуля.

Мир
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Китай
Война с Россией
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