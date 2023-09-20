Как Китай поставляет дроны в РФ, обходя санкции: расследование разведывательного агентства Molfar
CEO разведывательного агентства Molfar Артем Старосек рассказал о схемах и учебных центрах, которые использует Россия и Китай для поставки дронов
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Мы увидели сообщение от волонтеров, что стало гораздо сложнее закупать дроны, что Россия выкупает много дронов. Между тем в Китае заявляют, что они не поставляют дроны в РФ. Мы провели расследование, как это происходит и нашли российский реестр сертификатов соответствия. То есть, "Когда люди завозят дроны в Россию, то они должны получить лицензию. В этом реестре было примерно 50 компаний, у которых есть сертификат соответствия Iflight - это производитель дронов Mavic", - пояснил Старосек.
По его словам, большая часть импортирующих дроны компаний открыли учебные центры на территории РФ.
"Такие центры сотрудничают с Росгвардией и учат нацгвардейцев. Они пишут, что будут использовать дроны на Запорожском направлении. Есть школа, которая расположена в здании ЧВК Вагнера в Петербурге. Они пишут, что учат пилотов летать на дронах DJI Mavic, чтобы убивать украинцев. Россияне пытаются убрать возможность мониторинга реестров, меняя названия юридических лиц. А Китай использует схему перегрузки в портах. Они заявляют, что отправляют эти дроны в США, а затем в море перебрасывают дроны на другие корабли, идущие в Россию", - добавил Старосек.
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