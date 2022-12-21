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Как хранить продукты в холодильнике, когда отключают свет: Минреинтеграции рекомендует

21 декабря, 2022 среда
16:53
Общество холодильник

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины рассказали, как хранить продукты в холодильнике, когда отключают электроэнергию

Об этом информируют в Минреинтеграции .

При длительном отключении света в холодильнике могут испортиться продукты.

Чтобы сохранить температуру в холодильнике помогут контейнеры с сухим льдом или замороженная вода в пластиковых бутылках: Держать их необходимо в морозильной камере, а после исчезновения электроэнергии – разложите емкости со льдом на нижнюю полку холодильника и верхнюю – морозильной камеры.

"Вы продлите время пребывания продуктов в выключенном холодильнике более чем на 4 часа. Благодаря использованию сухого льда продолжительность хранения может увеличиться до 2 суток", - пишет пресс-служба.

Также продукты в морозильной камере хранятся дольше, если заполнить все полки, там будет держаться холод до 48 часов, а в наполовину пустой - всего 24 часа.

Старайтесь как можно меньше открывать дверцу холодильника при выключении света. Таким образом, теплый воздух не будет заходить туда и сохраниться оптимальная температура, которая не должна быть выше +4 °С, а в морозилке - не превышать -4 градуса.

"Продукты, температура которых не выше +4 °С или на которых хранятся ледяные кристаллы, можно безопасно заморозить повторно или приготовить", - отмечают в Минреинтеграции.

  • Кроме того, основательница проекта об украинской гастрономической культуре Їzhakultura Елена Брайченко рассказала рецепты наших прабабушек, которые умели хранить продукты месяцами, не имея холодильников.

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