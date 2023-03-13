Персональные санкции против российских олигархов, которые тем или иным образом помогали путинскому режиму сначала становиться на ноги, чтобы попытаться сломать действующий миропорядок, еще совсем недавно были предметом скорее скепсиса и иронии. Особенно для зарубежных СМИ, которые хайповали на интервью, к примеру, с Абрамовичем, где "обедневший" магнат жаловался, что не может нанять себе горничную…

Но удавка санкций оказалась жесткой (потому что инициаторы, видимо, пожалели мыла для веревки), и теперь с удивлением следим за дискуссией (если это можно так назвать) разных группировок "хороших русских" о "хороших" и не очень подсанкционных толстосумах.

Удавка санкций оказалась жесткой (потому что инициаторы, видимо, пожалели мыла для веревки), и теперь с удивлением следим за дискуссией (если это можно так назвать) различных группировок "хороших русских" о "хороших" и не очень подсанкционных толстосумов

На днях в сети появился текст обращения нескольких представителей российского "экзила" – оппонентов Путина, адресованного высокому представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю. В документе, обнародованном главным редактором "Эха Москвы" Алексеем Венедиктовым, говорится о нецелесообразности применения санкций против руководителей российской "Альфа-групп", в частности Михаила Фридмана и его бизнес-партнеров (Германа Хана, Алексея Кузьмичева и Петра Авена. Мол, эти люди войны были крупными инвесторами в украинскую экономику и не "замечены" в окружении кремлевского диктатора.

Читайте также: "Не хватит у них на то мышиной натуры..."

Ну, что касается бизнеса в Украине до войны, то эти люди, как и другие бизнесмены, преследовали, прежде всего, свои меркантильные цели. Иными словами, делали здесь деньги. А кое-кто из списка "замазался" - Петр Авен был среди группы богачей, которые 24 февраля 2022 (!) встречались с Путиным. Да, сейчас можно говорить, что "бункерный" использовал этот "саммит" для расширения круга лиц, ответственных за его авантюру, но никто не привлек Авена на поводке. Люди его уровня имеют достаточно оснований, чтобы отказаться от нежелательных рандеву.

Однако в письме-челобитном к Боррелю просматриваются другие вещи. Среди подписавшихся за Фридмана и Ко оказался председатель правления Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонид Волков. Фонда, основателем и вдохновителем которого является со вчера "оскароносный" заключенный колонии №2 в Покровске Владимирской области России. Того самого Навального, который не скрывает своих политических амбиций, и, как мне кажется, именно ради их реализации пошел на отчаянный шаг – вернулся к путиносту, зная, что ему "светит" тюремная камера. Того Навального, который недавно рассказывал о "Крыме-бутерброде", а, следовательно, уловив намерение мира к остальным разрушить "Русь-матушку", срочно изменил свою гастрономически-политическую позицию.

Появление подписи председателя правления ФБК под апелляцией об отмене санкций в отношении Фридмана и его компаньонов из "Альфа-групп" свидетельствует, во-первых, о том, что Навальный не самостоятельная фигура, и что подсанкционные олигархи являются в той или иной степени "кошельками" его оппозиционной деятельности

Появление подписи председателя правления ФБК под апелляцией об отмене санкций в отношении Фридмана и его компаньонов из "Альфа-групп" свидетельствует, во-первых, о том, что Навальный не самостоятельная фигура, и что подсанкционные олигархи являются в той или иной степени "кошельками" его оппозиционной деятельности. Во-вторых, чувствуя неизбежное поражение путинского режима, команда ФБК заботится о, так сказать, будущих спонсорах избирательной кампании своего лидера. И для этого следует сначала сохранить "заначки", чтобы тех спонсоров не ободрали, как липок. Не в последнюю очередь, в пользу восстановления Украины. Понятно ведь, что арестованные активы российских богачей тоже будут использованы как часть репараций и контрибуций.

Читайте также: Пригожин и "новая Ялта"

Что моя версия не лишена основания, свидетельствует и то, что в среде российской оппозиции, которая, конечно, не единодушно ориентирована на Навального, прозвучали голоса несогласия с адвокатурой Фридмана и "Альфа-Групп". В частности, высказался экс-депутат российской госдумы Илья Пономарев. "Выходцы из "Альфы" помогали строить путинизм. Преподносить их как жертв режима – даже не смешно. Но российские привычки "занести" и "решать" следует выжимать из себя по капле. Все решения о санкциях принимает Киев. А Киеву нужно оружие для победы", – написал он в своем Телеграм.

Волков же, после критики, признал, что его подпись в письме Боррелю, "была ошибкой". Да, — заранее открыл карты за зеленым сукном, вокруг которого уселись шулеры.

И все было бы ничего: пусть "хорошие русские" жрутся между собой, деля не только шкуру неубитого Путина, но и, к слову, последствия украинской победы, добываемой гекатомбами жертв, крови и жизненных катастроф миллионов. Но недавно "украинский журналист" Дмитрий Гордон засветился в Киеве на фото со "скоморошным" Евгением Чичваркиным

И все было бы ничего: пусть "хорошие русские" жрались между собой, деля не только шкуру неубитого Путина, но и, к слову, последствия украинской победы, добываемой гекатомбами жертв, крови и жизненных катастроф миллионов. Но недавно "украинский журналист" Дмитрий Гордон засветился в Киеве на фото со "скоморошным" Евгением Чичваркиным. Пусть не сбивает вас с толку одежда этого "великоросса", — Чичваркин – миллионер, основатель "Евросети". Долголетнему поселенцу "Лондон-града" (потому что не согласился с намерением путинских опричников "отжать" у него "Евросеть") есть о чем поговорить с украинскими последователями "либертарианства". Напомню, когда-то этим баловались и председатель ВР Стефанчук, и топслуга Алексей Корниенко. Забавлялись не от добра, а из-за необходимости создать для "склепанной на колене" партии хоть какую-то идеологическую базу.

Читайте также: "Владимирский централ" как новый гимн России

Впрочем, Чичваркин сейчас вряд ли говорил с Гордоном (а посредством "журналиста" и с жителями Банковой) о либертарианстве…

Нам важно одно в этой паучей суматохе в банке "хороших русских": знать об их намерениях сохранить империю и состояние собственных "кошельков", чтобы на волне украинской крови, получить кремль и его окрестности.

Об авторе. Игорь Гулик – журналист, главный редактор сайта "Еспресо.Захід".

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.