Как "Хохол" защищал Марьинку от оккупантов. История от ДПСУ
В Государственной пограничной службе Украины рассказали историю о Викторе с позывным "Хохол", защищавшим Марьинку от российских оккупантов
Сообщение было опубликовано на странице ГНСУ.
Пограничник Виктор с позывным "Хохол" защищает Украину в Донецкой области еще с первых лет войны. Его подразделение здесь и встретило врага во время полномасштабного вторжения 24 февраля.
В течение двух недель украинские защитники защищали Марьинку в непрерывных боях. Обустроенные позиции оказались практически непреодолимы для российского врага. Была уничтожена бронетехника, новейший танк и десятки оккупантов.
"Происходящее сейчас намного масштабнее и жестче, чем было, например, в 2015-м. Но мы все равно не отступим, не отдадим страну и добьем врага!", - отмечает защитник Украины.
В одном из боев Виктор получил осколочное ранение. "Хохол" отправился на лечение в госпиталь. После выздоровления пограничник планирует поскорее вернуться на фронт.
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