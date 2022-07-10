Как "Хохол" защищал Марьинку от оккупантов. История от ДПСУ

Сообщение было опубликовано на странице ГНСУ.

Пограничник Виктор с позывным "Хохол" защищает Украину в Донецкой области еще с первых лет войны. Его подразделение здесь и встретило врага во время полномасштабного вторжения 24 февраля.

В течение двух недель украинские защитники защищали Марьинку в непрерывных боях. Обустроенные позиции оказались практически непреодолимы для российского врага. Была уничтожена бронетехника, новейший танк и десятки оккупантов.

"Происходящее сейчас намного масштабнее и жестче, чем было, например, в 2015-м. Но мы все равно не отступим, не отдадим страну и добьем врага!", - отмечает защитник Украины.

В одном из боев Виктор получил осколочное ранение. "Хохол" отправился на лечение в госпиталь. После выздоровления пограничник планирует поскорее вернуться на фронт.

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