Это запрещено постановлением Кабмина №335, и это постановление несправедливо, вредно и искажает рынок оборонных закупок. Но правительство почему-то не исправляет ситуацию. Почему?

Бизнес-ассоциации давно поднимают этот вопрос, о нем знает президент Владимир Зеленский, знает глава правительства Денис Шмыгаль, но ничего не меняется. В интервью Forbes Украина бывший министр инфраструктуры Андрей Пивоварский объясняет почему.

Вроде бы во время очередной встречи с бизнесом президент Владимир Зеленский уже обращался к премьер-министру Денису Шмыгалю и просил его принять соответствующее решение об отмене или изменении постановления №335. А премьер в ответ сказал, что сначала нужно соответствующее решение Совета нацбезопасности и обороны, "чтобы это решение было коллегиальным, потому что если Кабмин его примет единолично, то это будет считаться ущербом для государства".

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Господин Пивоварский объясняет, что чиновники напуганы, что против них начнутся уголовные производства по вполне экономической точки зрения рациональные решения (как это произошло с самим экс-министром). Ну, то, что рационально с точки зрения любого предпринимателя, иногда является преступлением для чиновников.

"Это уже история не обо мне, а о будущем украинского управления. Все может свестись к негативному отбору, поскольку честные люди, настроенные на результат, не пойдут во власть", — заключает Пивоварский.

Вчера бизнес снова напомнил об этой проблеме главе правительства и другим чиновникам. Федерация работодателей Украины обратилась с письмом к премьер-министру с просьбой изменить постановление №335 и отменить акты проверок аудиторов и, таким образом, разблокировать оборонные закупки у отечественных компаний.

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Что будет, если Денис Шмыгаль проигнорирует этот и другие подобные запросы, а аудиторы выиграют все суды?

Отечественные предприятия, являвшиеся поставщиками армии в 2022 году, получат миллионные убытки вместо доходов. Поскольку Госаудит считает доходы предпринимателей убытками для государства.

Будут ли такие предприниматели поставщиками минобороны в дальнейшем — вопрос риторический. Будут ли они вынуждены сокращать производство, увольнять людей, а некоторые и закрываться — ответ также на поверхности.



Специально для Эспрессо

Об авторе. Андрей Яницкий, журналист, директор по развитию сайта espreso.tv

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