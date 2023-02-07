Зенитный ракетно-артиллерийский комплекс "Панцирь С-1" - безусловная гордость российской оборонки, разработан для участия в парадах, поднятия боевого духа ватников и самоуспокоения господствующей верхушки Мордора. Ну что-то вроде шаманских амулетов, чтобы никто не сглазил. Посмотрите сами.

Эффективность этого хваленого ЗРГК - 19%. Это официальные данные московитов по итогам войны в Сирии. "Панцирь" "не видит" мелкие и тихоходные цели, к которым относятся беспилотники. Правда, он способен реагировать на боевых гусей, по крайней мере, русаки жаловались, что больших птиц часто воспринимает за БПЛА.

"Панцирь С-1" - безусловная гордость русской оборонки, и разработанный для участия в парадах, поднятия боевого духа ватников и самоуспокоения господствующей верхушки Мордора. Ну что-то вроде шаманских амулетов, чтобы никто не сглазил

ЗРГК особенно неэффективен в условиях городской застройки. Из-за высоток комплекс еще слабее фиксирует угрозы, а ракеты очень часто разрушают окрестные дома. Много таких случаев было в Белгороде.

Израиль публично унизил путинский "Панцирь С-1", показав, что его эффективность близка нулю.

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С десяток этих "панцирей" стоит на вооруженных армиях Ирана. Израиль отправил стаю дронов на несколько иранских стратегических объектов, и ни один сбит не был. Хотя это совсем не мешает московитам и дальше гордиться своим комплексом.

С десяток этих "панцирей" стоит на вооруженных армиях Ирана. Израиль отправил стаю дронов на несколько иранских стратегических объектов, и ни один сбит не был. Хотя это совсем не мешает московитам и дальше гордиться своим комплексом.

Кстати, орки в скором времени узнают, что такое эффективная противоракетная оборона. Премьер Израиля Бенджамин Нетаньяху сказал, что думает о передаче "Железного купола" Украине. Эта система обнаруживает цель за несколько секунд, а ее эффективность оценивается в 87-90%. "Купол" способен сбивать "грады", "ураганы", снаряды, минометные мины и беспилотники.

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Следовательно: ЗРГК "Панцирь С-1" на крышах российских домов — это не только демонстрация страха кремля, но и неполноценности и эффективности комплекса, не имеющего аналогов в мире.

То же можно сказать вообще обо всей "современной" российской ПВО: московиты вырубают парки в Москве и наталкивают там С-400, создавая иллюзию защищенности. Но это уже совсем другая история.

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Об авторе. Орест Сохар, журналист, шеф-редактор Obozrevatel

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