Как избежать мобилизации в ОРДЛО и оккупированном Крыму: Центр прав человека ZMINA дал рекомендации

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на ZMINA .



Если вас заставляют вступить в вооруженные силы агрессора, или же незаконные вооруженные формирования - в Украине вы будете рассматриваться как жертва военных преступлений России.



Виновные за эти действия будут наказаны в соответствии со ст. 433 УК Украины. Им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы. Также они могут быть привлечены к ответственности в Международном уголовном суде за нарушение по ст. 8-2(b) xv Римского устава.



Что делать, если вас вынуждают:

саботируйте службу;

избегайте получения повесток или звонков;

измените номер телефона или прекратите его использование;

смените место жительства.

когда попадете на территорию Украины – при первой возможности сдавайтесь в плен и сообщайте о том, что Вы гражданин нашей страны с временно оккупированных территорий – так для Украины вы будете жертвами военного преступления и сможете вернуться домой живым;

ни в коем случае не выполняйте приказы командования.

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При условии, что с вами все же вышли на связь – придайте причину, чему не можете служить.Если все же мобилизовали:В ZMINA предупреждают, если вы откроете огонь по гражданским – рано или поздно придется ответить перед судом."Если вы добровольно присоединяетесь к вооруженным силам агрессора и участвуете в войне против Украины - этот поступок будет рассматриваться как преступление и будет наказываться лишением свободы до 15 лет, а в случае командной должности - вы будете отвечать в Международном уголовном суде", - подчеркнули в Центре.