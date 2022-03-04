Как избежать мобилизации в ОРДЛО и оккупированном Крыму: Центр прав человека ZMINA дал рекомендации
Центр прав человека ZMINA обнародовал советы жителям ОРДЛО и оккупированного Крыма по поводу того, как избежать мобилизации, если вынуждают вступить в вооруженные силы Российской Федерации
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на ZMINA .
Если вас заставляют вступить в вооруженные силы агрессора, или же незаконные вооруженные формирования - в Украине вы будете рассматриваться как жертва военных преступлений России.
Виновные за эти действия будут наказаны в соответствии со ст. 433 УК Украины. Им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы. Также они могут быть привлечены к ответственности в Международном уголовном суде за нарушение по ст. 8-2(b) xv Римского устава.
Что делать, если вас вынуждают:
- саботируйте службу;
- избегайте получения повесток или звонков;
- измените номер телефона или прекратите его использование;
- смените место жительства.
При условии, что с вами все же вышли на связь – придайте причину, чему не можете служить.
Если все же мобилизовали:
- когда попадете на территорию Украины – при первой возможности сдавайтесь в плен и сообщайте о том, что Вы гражданин нашей страны с временно оккупированных территорий – так для Украины вы будете жертвами военного преступления и сможете вернуться домой живым;
- ни в коем случае не выполняйте приказы командования.
В ZMINA предупреждают, если вы откроете огонь по гражданским – рано или поздно придется ответить перед судом.
"Если вы добровольно присоединяетесь к вооруженным силам агрессора и участвуете в войне против Украины - этот поступок будет рассматриваться как преступление и будет наказываться лишением свободы до 15 лет, а в случае командной должности - вы будете отвечать в Международном уголовном суде", - подчеркнули в Центре.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.23
Покупка 29.23Продажа 29.46
-
EUR
Покупка 32.99Продажа 32.9
- Актуальное
- Важное