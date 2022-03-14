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Как избежать инфекционных заболеваний в приютах для переселенцев и беженцев. Объяснение Минздрава

14 мартa, 2022 понедельник
17:58

Министерство здравоохранения дало рекомендации по профилактике инфекционных болезней в местах нахождения переселенцев и беженцев

Об этом пресс-служба Министерства сообщила в Facebook.

"Война в разы увеличила количество внутренних перемещений. Многие сейчас живут или проводят время в специально обустроенных местах для пребывания переселенцев/беженцев. Большое скопление людей в вагонах поездов и в местах ночлега, отсутствие устойчивого доступа к проточной воде и средствам гигиены могут угрожать распространением инфекционных болезней. Предотвратить это можно благодаря применению адекватных средств профилактики. Среди них: обеспечение постоянного водоснабжения, надлежащих санитарно-гигиенических условий и доступа к медицинским услугам", - говорится в сообщении.

Как избежать распространения инфекционных заболеваний, если вы находитесь во временном убежище?

  • Соблюдайте физическую дистанцию.
  • Не касайтесь руками лица. По возможности продолжайте носить маски.
  • Мойте руки перед едой. Если нет доступа к воде, то можно использовать антисептик, в крайнем случае – влажные салфетки.
  • Соблюдайте правила респираторной гигиены: в случае кашля и чихания прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя. Сразу выбрасывайте использованные салфетки в мусорный контейнер, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком и по возможности мойте руки с мылом.
  • Обратитесь за помощью, как только у вас появились симптомы.


Если в помещениях ограничен доступ к воде и средствам гигиены, повышается риск возникновения пищевых отравлений. Чаще опасность представляют сырые или без должной термической обработки продукты животного происхождения. Также опасными могут быть немытые или плохо вымытые фрукты и овощи.

"Если у вас начались признаки пищевого отравления (диарея и/или рвота), главное – предотвратить обезвоживание. Старайтесь пить много жидкости. В случае ухудшения состояния (кровь в кале, повышение температуры выше 38,5°С, отсутствие или очень редкое мочеиспускание, высокая сухость во рту и горле, головокружение, когда встаете) - как можно скорее обратитесь за медицинской помощью", - сообщает Минздрав.

На что следует обратить внимание волонтерам во время обустройства безопасного места для убежища?

  • Обеспечьте людей, находящихся в месте временного пребывания, теплой одеждой и одеялами.
  • Проветривайте помещение не менее трех раз в день, проводите ежедневную влажную уборку.
  • По возможности организуйте скрининг людей на наличие признаков инфекционных заболеваний (тестирование, осмотр медицинским работником).


Также стоит обустроить помещение для изоляции людей, которые могут иметь симптомы острых респираторных или других заболеваний. (Горячка, ломота в теле, диарея и т.д.).

  • Напомним, 14 марта, в Луганской области более 1 700 человек эвакуированы по гуманитарным коридорам.
  • Из Мариуполя по дороге в город Бердянск удалось выехать более 160 частным автомобилям.

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