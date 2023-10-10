Как избавиться от старых маршруток и почему система "Шлях" уязвима для манипуляций. Большой разговор "Эспрессо" с главой Укртрансбезопасности

Имеет два высших образования: юридическое и экономическое. В 2017-м году окончил Национальную Академию внутренних дел по специальности "Право", а в 2008-м - Киевский политехнический институт по специальности менеджмент и маркетинг.

Заботится о безопасности пассажиров на автомобильном и железнодорожном транспорте, грузовыми автоперевозками. Также Укртрансбезопасность администрирует систему "Шлях" для выезда волонтеров и водителей грузовиков и автобусов за границу.

Из этого разговора вы узнаете:

Почему старые пассажирские маршрутки до сих пор на дорогах и кто за это отвечает

Почему нелегальные перевозчики выиграют в судах 9 из 10 дел

Почему на европейской границе появились автоочереди и как их избавиться

Почему возможны злоупотребления в системе "Шлях"

"85% дел нелегальных перевозчиков в суде отменяются"

В последний раз мы с вами общались в 2021 году сразу после назначения. Как с того времени поменялась ваша работа?

Морские порты заблокированы, а через них шло до 65% всех грузов страны, теперь весь поток на автодорогах и на железной дороге. Пассажиры, выбиравшие самолеты, теперь также передвигаются по наземному транспорту. Никогда еще такое количество грузовиков и автобусов не ехало в Европу.

Но вы отвечаете также за безопасность пассажирского транспорта в городах. И настоящая проблема для больших городов - старые маршрутки, "Богданы", "Эталоны". Часто ржавые, скрипят, черный дым из них валит. Почему они до сих пор на улицах?

Маршрутки – это такое украинское ноу-хау. Нигде в Европе, где люди имеют высокий уровень жизни и заботятся о комфорте и экологии, такого явления нет. Но перевозчики отбираются местными органами самоуправления. От них зависит, какие в городе перевозчики, они выдвигают требования к транспорту на конкурс. Укртрансбезопасность может только проверять, соответствуют ли маршрутки этим требованиям. И если есть нарушение или используется не тот тип автобуса, мы можем составить предписание, предупреждение даже не штраф выписать.

Если это нелегальный автоперевозчик, мы можем выписать протокол в 17 тыс. грн, реагируем на каждую жалобу. Но 85% дел в судах отменяются. Законодательство устаревшее и несовершенное, с доцифровой эры, требует железной доказательной базы на бумаге, свидетельств людей, фиксирования факта оплаты. Инспектор часто не может доказать факт нелегальных перевозок в суде, особенно когда оплата онлайн и пассажиры не готовы свидетельствовать.

Мы не устанавливаем правила. Но мы инициировали рабочую группу, в которую вошли судьи и народные депутаты, правоохранители, представители легальных перевозчиков, чтобы нелегалы исчезли как явление. Мы нарабатываем изменения в админкодекс, чтобы привлечь к ответственности нелегала было проще. Чтобы штраф за повторное нарушение уже был, например, 51 тыс. грн. Чтобы можно было это транспортное средство эвакуировать.

Но обычный гражданин всегда может проверить, легальный перед ним перевозчик или нет. Достаточно ввести номер автобуса на сайте Укртрансбезопасности и проверить это. Нелегальный перевозчик не платит налоги, не страхует пассажиров, не проверяет должным образом водителя и транспортное средство, это вопрос безопасности пассажира, прежде всего.

Контроль пассажирских перевозок сотрудником Укртрансбезопасности.

Фото: Телеграмм-канал Укртрансбезопасности

"Пролоббировать рост штрафов за сверхурочный вес будет трудно"

Штрафы для грузовиков, везущих сверхурочный вес, также составляют от 8500 грн при превышении от 5% до 10% до 51 тыс. грн при превышении более 30%. Мне кажется, что это очень маленькие деньги для такого бизнеса

Это только похоже на малые суммы, когда это разовый штраф. Но если систематическое нарушение, то это 10 или 20 штрафов, и это уже существенно для любого перевозчика. То есть, один перевозчик может получить несколько штрафов по 51 тыс. грн за один день, и это уже достаточно ощутимо. Пролоббировать рост штрафов здесь будет довольно сложно, потому что бизнес будет говорить, что это неуместно во время войны.

Но если сосчитать стоимость дорог, которые они разбивают, то это несопоставимые суммы.

Действительно, сегодня все средства идут на армию, и на строительство дорог средств не хватит. Поэтому нам необходимо сохранить те дороги, которые мы имеем сейчас. Мы наложили рекордное количество штрафов и направили рекордные деньги в госбюджет - 437 млн грн за 9 месяцев этого года, то есть мы заботимся о наших дорогах и предупреждаем правонарушения в будущем.

У вас появились автоматические взвешивающие пункты. Как они работают?

Это система Weigh-in-Motion (взвешивание в движении) — автоматическое взвешивание, несколько камер, программное обеспечение и встроенные в дорожное полотно датчики. Они работают без вмешательства человека, перевозчики получают "письма счастья" с фото, похожие на те, которые получают водители легковых автомобилей за превышение скорости. Штрафуют либо за превышение веса, либо за габаритный груз. Сейчас у нас 50 таких систем на новых дорогах.

На таких дорогах количество нарушений сокращается в 5 раз, до 4% общего потока грузовиков. В частности, есть случаи, когда перевозчик не смог правильно распределить груз, где нарушение идет только по одной оси (датчики это тоже могут замечать), но это тоже вредит дорогам.

Но некоторые перевозчики уже изучили, где расположены автоматические системы, и пытаются их объехать. На других дорогах, которые обычно не могут выдержать большую нагрузку, их встречают наши инспекторы с передвижными весами – на площадках габаритно-весового контроля (ГИК). Инспекторы постоянно меняют свое расположение, работают и днем, и ночью, во время комендантского часа вместе с военными и полицией.

Фото: телеграмм-канал Укртрансбезопасности

С прошлого года у каждого инспектора есть нагрудная камера и обязана ее включать еще до того, как останавливает авто, и выключать после разговора с водителем, после составления акта о нарушении. Если по каким-либо причинам видео не полно или отсутствует, то это нарушение приказа и является сигналом для внутреннего контроля дополнительно проверить работу такого инспектора.

Водители должны останавливаться по требованию инспектора. Они на служебных автомобилях с проблесковыми маячками, в форме, имеют жезл, как у полицейского. Причем в 2023 году мы добились принятия постановления, согласно которому водителя могут остановить не на самом пункте ГИК, а на расстоянии до 50 км. И водитель должен проехать с инспектором на пункт для взвешивания, так мы боремся с перевозчиками, которые пытаются укрыться от контроля на сельских дорогах.

Но риски есть, человеческий фактор, потому что у некоторых перевозчиков есть соблазн дать взятку, чтобы не платить 51 тыс. грн, у инспекторов зарплата 16-18 тыс. грн. Поэтому у нас есть департамент внутреннего контроля, есть меморандум о сотрудничестве с НАПК, в рамках которого регулярно проводим совместные выявления и оценку коррупционных рисков и готовим проект антикоррупционной программы.

Мы тесно сотрудничаем с стражами порядка: с Государственным бюро расследований, с подразделениями полиции, СБУ. В этом году у нас не было фактов получения взятки инспекторами на дороге, но были обнаружены другие нарушения и жесткая реакция на них и наказание для нарушителей. Также у нас было уже семь фактов, когда именно водители пытались дать взятку нашему инспектору и эти факты были задокументированы следственно-оперативной группой полиции, за это предусмотрена уголовная ответственность.

"Мы бы хотели видеть в автоматическом режиме, вернулось ли лицо вовремя из-за границы"

Вы администрируете систему "Шлях". Что пошло не так, почему вокруг нее столько скандалов с выездом мужчин за границу. На каком этапе возникает проблема?

С самой системой "Шлях" проблем нет. Система цифровая и прозрачная, там нет никаких бумажек, и мы видим каждую регистрацию в базе, видим, потому что это возможно сделать исключительно своей личной электронной цифровой подписью руководителя предприятия. И мы можем предоставлять – и немедленно предоставляем – всю информацию правоохранителям по запросу, таких запросов было около 1000. Из-за выявленных нарушений мы уже отключили от системы уже 65 компаний-перевозчиков и еще по 256 идет сбор информации от правоохранителей. Уже многие были привлечены к уголовной ответственности, люди получили реальные приговоры. Мы также сами регулярно обращаемся к стражам порядка, когда видим какие-то подозрительные действия в системе. Таких обращений мы сделали более 40.

Евгений Зборовский. Фото: телеграмм-канал Укртрансбезопасности

Сами мы никого ни прибавить, ни убрать из системы не можем. Ни один работник Укртрансбезопасности не имеет права вносить изменения в систему "Шлях". Доступ имеют авторизованные пользователи, у которых есть уникальная цифровая подпись.

До полномасштабного вторжения это были автоперевозчики, которые в нашей системе получали лицензию на деятельность и оформляли разрешения для международных перевозок, без которых невозможно было попасть в ЕС. А с началом Великой войны в базу начали вносить и волонтеров, и делают это представители военно-гражданских администраций и Министерства восстановления. И даже после этого пограничник может не пропустить человека, если имеет подозрения в целях его выезда.

Почему вообще нужна такая система? Потому что стране нужен действенный механизм, чтобы в условиях ограничения выезда для мужчин в возрасте 18-60 лет все же могли уезжать за границу те мужчины, которые привезут в Украину горючее, еду, оружие, гуманитарную помощь, медикаменты. Важно, чтобы наш экспорт уезжал за границу, чтобы оружие заезжало в Украину, чтобы экономика работала. Иностранные водители уезжать в Украину отказывались, для них это зона боевых действий, где летают ракеты, опасность.

В прошлом году мы побороли топливный кризис, в первую очередь благодаря перевозчикам и бизнесу, который закупил большое количество топливоцистерн, и они привезли горючее в Украину. Но есть человеческий фактор, никто никогда не знает, вернется ли водитель. Никто не может брать в заложники его семью, детей. К сожалению, есть единичные случаи, когда отдельные водители не возвращаются. Такие случаи становятся резонансными и получают огласку в печати. Но это довольно небольшой процент от общего количества законопослушных водителей, большую часть своей жизни проводящих в кузове автомобиля.

Мы не знаем, сколько из этих людей пересекли границу, сколько не вернулись вовремя — у нас нет доступа к данным пограничникам. Но мы знаем, что в общей сложности речь идет о 117 тысячах уникальных водителей и о 1,2 млн заявок на выезд. То есть эти водители выезжали и возвращались в среднем 10-11 раз только за 2023 год. Это профессиональные водители, делающие свою работу, перевозчики платят налоги.

Количество водителей в системе "Путь" с марта 2022 по апрель 2023. Фото: Минвосстановление

Есть также волонтеры, которых вносят в "Шлях" чиновники ОВА. Они сами определяют, кто должен ехать, кому можно доверять, что они должны привезти, в какой срок предстоит поездка. И мы видим в каждом частном случае, который глава администрации каких людей вносил в "Шлях". Все прозрачно и правоохранители имеют доступ к этой информации.

Мы хотели бы, чтобы система "Шлях" была максимально открытой и интегрированной с другими реестрами. Чтобы мы видели в автоматическом режиме, когда человек не вернулся вовремя, чтобы мы могли сразу сообщать об этом правоохранительным органам и отключать от базы авторизованного пользователя. Сегодня у нас нет права получать эту информацию, это персональные данные людей, а мы не правоохранительный орган.

То есть, как многие люди сегодня могут вносить изменения в систему "Шлях"?

Волонтеров могут вносить только уполномоченные лица ОВА и Министерства восстановления, у них всего 47 ключей на всю Украину. Другая категория – это профессиональные перевозчики, имеющие соответствующую лицензию и необходимые транспортные средства (большие грузовики или автобусы), такие подают заявки только на своих водителей предприятий в своем личном кабинете, таких около 34 тысяч субъектов хозяйствования.

Географическое распределение водителей, внесенное ОВА с марта 2022 по апрель 2023. Фото: Минвосстановление

Да, мы работаем над тем, чтобы очередей не было. Во-первых, погрузка на пограничные пункты возросла в разы. Если до войны мы выдавали по 2-3 тыс. лицензий перевозчикам в год, то теперь имеем 9 тыс. лицензий только в 2023 году. К примеру, раньше почти все горючее и зерно шло через южные порты, а теперь это огромный автомобильный флот дополнительных бензовозов. Эти перевозчики должны закрыть потребности страны в условиях, когда россияне регулярно бомбят нефтехранилища и нефтеперерабатывающие заводы. Зерно поехало за границу автомобилями и поездами, а уже в портах наших соседей грузится на морские зерновозы.

Команда Минвосстановления ввела электронную очередь для грузовиков (при поддержке USAID /UK aid проекта "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах"/TAPAS, - ред.), и это дало ощутимый эффект, хотя в начале было много скепсиса.

С 1 августа мы тестируем электронную очередь для автобусов. И после этого начнем делать и очередь для легковых авто, чтобы вы могли заранее забронировать окошко на границе на удобное время и не стоять там по 6-8 часов. Я знаю, что в Молдове также есть проблема с автозаторами на границах, и они сейчас рассматривают возможность внедрения нашей системы с электронными очередями.

Но проблема остается, потому что желающих уехать и въехать все равно гораздо больше, чем сами пункты пропуска могут обработать. И часто этот вопрос даже не для нас, а для наших соседей, которым нужно подготовить и расширить инфраструктуру со своей стороны.