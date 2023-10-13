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Как избавиться от беспорядка в доме и что это нам дает?

13 октября, 2023 пятница
12:00
Общество

Почему в доме возникает беспорядок? Попытайтесь воспользоваться методом 12-12-12

Сколько бы мы ни убирали в своем доме, существует такое понятие, как беспорядок. Он нас постоянно преследует. Чтобы покончить с этим, попробуйте использовать эффективный метод под названием “12-12-12”. Этот способ действенно поможет вам быстро расстаться с хламом.

Если ваши шкафы трещат от ненужных вещей, одежды, разного декора, тогда вам просто необходимо попробовать такой метод. Что означают эти три двенадцати? Читайте дальше и вы все поймете.

Фото: Freepi

Метод 12-12-12

Найдите у себя дома 12 вещей, которые давно нужно выбросить, а еще найдите 12 вещей, которые можно кому-то подарить, ну и еще 12 подлежащих возвращению домой. Впервые эту задачу предложил Джошуа Беккер – автор книги The Minimalist Home.

Это своеобразная игра с достижимыми целями. Ее можно пройти через несколько минут. И, согласитесь, что это гораздо лучше, чем монотонная скучная уборка. Такая задача предполагает быстрое принятие решений, не позволяя "застрять" в эмоциях. Установите таймер, пока выполняете задание, углубитесь в чувство срочности, таким образом уборка станет более управляемой.

Попытайтесь установить таймер на время выполнения задания. Это повысит чувство организованности и срочности.

И еще одна важная причина попробовать метод "12-12-12" состоит в том, что такая практика поощряет нас быть внимательными к своему имуществу, чтобы не тратить лишние средства в будущем на ненужные вещи.

Фото: Freepik

Что говорит психолог?

"12-12-12 – это отличный вариант для людей, которые эмоционально готовы избавиться от своих ненужных вещей, занимающих пространство. Но для отдельных людей эти двенадцать пунктов в каждой категории могут показаться обременительными. Поэтому лучше начните с одного пункта и посмотрите, как вам это удается. Через неделю подумайте об увеличении количества предметов", – предлагает психолог Келли Кандра Гьюз.

Одяг

Фото: Freepik

Итак, прежде всего полагайтесь на свои инстинкты и чувства. И помните, что нет ничего невозможного!


 
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