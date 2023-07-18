3 июля прокурора Специальной антикоррупционной прокуратуры Александра Омельченко, который вел дело главы Верховного суда Князева… сократили вместе с должностью. Этот беспрецедентный шаг снятия прокурора вместе с должностью сразу после задержания одного из высших должностных лиц страны на взятке осуществлен решением главы САП Александра Клименко совместно с генеральным прокурором Андреем Костиным.

Решение Клименко и Костина могло быть обоснованным, если бы против Омельченко было возбуждено уголовное дело, или он был бы задержан при совершении преступления, но в таком случае никаких официальных претензий против Омельченко вообще нет.

Именно Омельченко вместе с подразделением детективов НАБУ 15 мая разоблачил на взятке председателя Верховного суда Князева.

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В ходе слежки за фигурантами дела был зафиксирован разговор между передатчиком взятки адвокатом Горецким и заместителем председателя САП Олегом Синюком, который свидетельствует о наличии между ними личных отношений и передаче Синюком служебной информации взяточникам. Но в отношении Синюка Клименко никаких мер не принял. Зато сократил должность прокурора, который выдал санкцию на работу по Князеву и Горецкому.

Действия главы САП Клименко против Омельченко стали демонстрацией, что кого-либо могут убрать с любой должности, если прокурор почему-то не нравится лично главе САП.

Но значительное количество работников НАБУ, работавших в последние годы с Омельченко совместно по многим делам, высказываются в его поддержку. Решение Клименко серьезно подрывает институциональное взаимодействие САП и НАБУ.

Некоторые коллеги из общественного сектора высказывают одну неофициальную претензию к Омельченко, что, якобы, он тормозил дела по Коломойскому.

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Но в таком случае председатель САП должен передать дело в другой отдел и сменить процессуального руководителя. А Клименко этого не сделал. То есть, сейчас никаких оснований для сокращения должности прокурора не объявлено официально, и нет никаких подтверждений для неофициальной версии, о которой говорят общественные активисты.

А где же расследование против Синюка, который общается со взяточниками по делу, которое вел Омельченко? Где расследование по Синюку? Где заявления общественности? Где публичная позиция главы САП? Почему молчим и кого боимся?

Прокурор Омельченко несколько лет тесно сотрудничал с действующими под прикрытием подразделением детективов НАБУ, именно они сделали дело Князева. И по словам детективов, ни разу по этим делам от Омельченко не было никаких утечек информации. Удивительно, что такие аргументы не стали аргументами бывшего детектива НАБУ Клименко.

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Об авторе: Юрий Бутусов, журналист, воин ВСУ.

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