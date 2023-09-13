В разговоре с российскими СМИ в минувшее воскресенье (10 сентября) исландец Конрад Магнуссон похвалил российские силы, которые, по его словам, обеспечили защиту людям, участвовавшим в российских "выборах" на оккупированных частях Херсонской области Украины.

Увлеченный храбростью "избирателей", Магнуссон добавил, что в его родном регионе в Исландии было опасно идти на выборы, потому что не было ни полиции, ни должной охраны.

В Исландии? Опасно? Идти на выборы? Позвольте мне поглотить это для вас: 15-й год подряд Исландия является самой безопасной страной на планете, согласно Global Peace Index.

Но, возможно, мы говорим о какой-нибудь другой планете.

Учтите это: в российском мире кремлевские СМИ страстно цитировали комплименты Магнуссона в отношении российских "выборов" и называли его "международным наблюдателем", "экспертом по выборам" и "публичным деятелем", который четко видит, что "выборы" в оккупированной Украине были якобы свободными, демократическими и честными.

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Однако в нашем мире ЕС считает организованные Россией "региональные и местные выборы" на оккупированных украинских территориях незаконными и нелегитимными.

На нашей планете Магнуссона знают не как "эксперта по выборам", а как операционного директора Reykjavík Pest Control, истребителя крыс и чаек. Опасно ли из-за вредителей идти на выборы в Исландии?

Россия оккупировала значительные части Херсонской области Украины, включая ее столицу, город Херсон, в самом начале своего полномасштабного вторжения в Украину в конце февраля 2022 года.

В сентябре 2022 года Россия устроила фиктивные референдумы на оккупированных частях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей Украины и формально аннексировала их 30 сентября 2022, но в ноябре того же года украинская армия освободила город Херсон от российских оккупационных войск.

Как задокументировала берлинская Европейская платформа за демократические выборы, в сентябре 2022 года Россия привезла в качестве "международных наблюдателей" несколько десятков иностранцев, готовых похвалить любой организованный Кремлем "плебисцит" на оккупированных украинских территориях.

Следуя давней традиции организации фиктивных мониторинговых миссий, Кремль снова попытался легитимизировать аннексию украинских территорий с помощью иностранцев.

В психологическом аспекте Кремль публично ненавидел Запад, но он также хотел, чтобы его внутренняя аудитория полагала, что на Западе многие одобряют действия России.

И, конечно, всегда полезно устанавливать и поддерживать контакты с западными гражданами, уязвимыми к кремлевской дезинформации и пропаганде — российские долгосрочные стратегии вербовки никогда не исчезали.

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Но поскольку Россия становилась все более токсичной на международной арене, ей все меньше удавалось находить иностранцев, готовых играть в игры Кремля.

Перед полномасштабным вторжением России в Украину Москва могла даже положиться на членов Европейского парламента и отвезти их, например, в аннексированный Россией Крым, чтобы придать "русскому статусу" Крым вид международной легитимности. Но жестокость вторжения 2022 г. и санкционные меры ЕС остановили это.

И прибытие исландского специалиста по уничтожению вредителей в контролируемые Россией части Херсонской области Украины как компетентного международного эксперта по выборам является символом международной изоляции и отчаяния России.

Конечно, Магнуссон был не единственным наблюдателем. Кремль направил около четырех групп из десяти "международных экспертов" в части Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей Украины.

Можно выделить три отдельных группы "международных наблюдателей" Кремля, отправившихся на "новые территории".

Первая , к которой принадлежит исландский дезинсектор, кажется, состоит в основном из случайных иностранцев, которые, вероятно, не имеют подлинного понимания того, что происходит между Россией и Украиной.

Вторая когорта , напротив, явно идеологическая, что делает их участие в российских "выборах" политическим актом.

"Эксперты" в этой группе включают Вятта Рида, управляющего редактора американского ультралевого веб-сайта теории заговора The Grayzone, Мануэля Пиреша да Роша, регионального политика от Коммунистической партии Португалии, и Андреа Шанклу, французского ультраправого активиста, проживающего в России.

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Третья когорта – это сеть иностранных граждан, которая изначально была создана ныне несуществующей Ассоциацией свободных исследований и международного сотрудничества (AFRIC), российской подставной организацией в Африке, созданной одной из структур ныне покойного Евгения Пригожина для продвижения его бизнес-интересов, а также целей русской наружной политики.

Среди известных представителей бывшей сети AFRIC, вовлеченных в "выборы" в этом году, были Пурнима Ананд (Индия), Фолькер Чапке (Германия) и Натали Ямб (Швейцария).

В преддверии российских "выборов" в оккупированной Украине госсекретарь США Энтони Блинкен раскритиковал их как "не что иное, как пропагандистские упражнения", и напомнил "любым лицам, которые могут поддержать российские фиктивные выборы в Украине, в том числе и.о. как так называемых "международных наблюдателей", что к ним могут быть применены санкции и визовые ограничения".

Интересно, оправдают ли США свой жесткий разговор и какие действия со стороны ЕС мы можем ожидать.

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Об авторе. Антон Шеховцов, директор Центра демократической добродетели в Вене и автор трех книг: "Новые правые радикальные партии в европейских демократиях" (2011), "Россия и западные ультраправые: танго нуар" (2017) и "Российская политическая война" 2023)

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