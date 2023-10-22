Как история сказалась на результатах польских выборов
Если вы думаете, что эффект пути – это проклятие одной только России или Украины, – не печальтесь! Польшу это тоже не обошло
Вот результаты воскресного голосования, наложенные на карту разделов страны.
Бывшие подроссийские и подавстрийские части голосовали преимущественно за господствующих консерваторов, поднемецкие, а также мегаполис Варшава — за оппозиционных либералов.
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Фото: Facebook Сергея Громенко
Интересные исключения. Лодзь, хоть и в подроссийской части, голосовал за либералов, потому что это почти промышленная столица Польши. Краков из подавстрийской части тоже большой город. А вот почему в подгерманской части севернее Легницы — консервативное пятно, и почему такие либеральные Белосток и район южнее Перемышля в подроссийской части — загадка. Может, кто-нибудь из польских френдов объяснит.
Выводы:
1. Исторический путь существует и сказывается даже через 100+ лет.
2. Исторический путь сказывается даже в состоятельных обществах.
3. Урбанизация вместе с образованием и индустриализацией может помочь преодолеть эффект пути (хотя и не всегда).
Короче, история имеет значение! Но история – не приговор!
Об авторе: Сергей Громенко, журналист, эксперт по вопросам безопасности
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