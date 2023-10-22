Вот результаты воскресного голосования, наложенные на карту разделов страны.

Бывшие подроссийские и подавстрийские части голосовали преимущественно за господствующих консерваторов, поднемецкие, а также мегаполис Варшава — за оппозиционных либералов.

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Фото: Facebook Сергея Громенко

Интересные исключения. Лодзь, хоть и в подроссийской части, голосовал за либералов, потому что это почти промышленная столица Польши. Краков из подавстрийской части тоже большой город. А вот почему в подгерманской части севернее Легницы — консервативное пятно, и почему такие либеральные Белосток и район южнее Перемышля в подроссийской части — загадка. Может, кто-нибудь из польских френдов объяснит.

Выводы:

1. Исторический путь существует и сказывается даже через 100+ лет.

2. Исторический путь сказывается даже в состоятельных обществах.

3. Урбанизация вместе с образованием и индустриализацией может помочь преодолеть эффект пути (хотя и не всегда).

Короче, история имеет значение! Но история – не приговор!

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Об авторе: Сергей Громенко, журналист, эксперт по вопросам безопасности

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