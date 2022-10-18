Об этом сообщает Православная церковь Украины.

Во время заседания Священного Синода Украинской Православной Церкви было принято решение "О возможности совершения богослужения в честь Рождества Христова по Новоюлианскому календарю 25 декабря 2022 года".

"Принимая во внимание многочисленные запросы и учитывая дискуссию, которая в течение многих лет идет в Церкви и в обществе; предполагая, в частности из-за обстоятельств войны, обострение в публичном пространстве календарных споров; с целью изучения реальной церковной потребности в осуществлении в ближайшее время календарных изменений, Священный Синод Украинской Православной Церкви (Православной церкви Украины) решил:

там, где для этого существуют пастырские обстоятельства и удостоверяется желание верующих, как исключение разрешить по решению настоятеля и общины 25 декабря 2022 г. совершить богослужение по чину праздника Рождества Христова", – сообщают в ВЦУ.

Все, кто примет участие в богослужении 25 декабря, в этот день освобождаются от ограничений поста.

Письменную информацию о рождественском богослужении 25 декабря, а также о количестве его участников позже нужно будет предоставить в Киевскую Митрополию. В случае совершения такого богослужения, его участники в этот день освобождаются от ограничений поста.

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