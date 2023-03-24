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Как и за сколько действуют незаконные перевозки на временно оккупированные Россией территории Украины

24 мартa, 2023 пятница
20:09
Криминал

Несмотря на то что в феврале 2023 года СБУ разоблачила схему незаконной перевозки граждан из Киева на временно оккупированные территории, соцсети все еще пестрят объявлениями о пассажирских перевозках такого типа

Так, в одном из объявлений предлагают прямой рейс из Киева во временно оккупированный Донецк и Волноваху. Стоит это 350 евро. Однако ехать придется не автобусом, а легковым автомобилем.

Как узнало Еспресо , дорога занимает двое суток, без ночлега. Как сообщает "перевозчик", рейс проходит через страны ЕС, то есть единственный возможный способ доехать в оккупированный Донецк – через ЕС и Россию. И это незаконное пересечение украинской границы, что в будущем может привести к немалым проблемам для пассажиров.

Такие "легковые" рейсы совершают раз в полторы недели, бронировать себе место можно не раньше чем за неделю до самой поездки. Как удалось узнать журналистам, на таком рейсе работают 2 водителя. Это может свидетельствовать, что в какой-то из стран ЕС происходит пересадка на автомобиль с российскими номерными знаками, который и везет пассажиров через РФ на оккупированные территории.

Такая же схема была и в перевозках из Львова в Москву и по ней работали разоблаченные СБУ дельцы.

Предлагают также и перевозку микроавтобусом. К примеру, из временно оккупированного Крыма в Киев "комфортабельным микроавтобусом" на 18 мест вас могут довезти всего за 300 долларов. Правда, такая дорога займет до 4 суток. И, конечно, Москва является обязательным пунктом для остановки. В списке городов не только временно оккупированный Симферополь, но и временно оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей. Маршруты совершают и в обратном направлении. Главное – иметь украинский паспорт. И деньги.

Как говорится в ответе СБУ на запрос "Еспресо.Запад ", прокуратура АР Крым и Севастополя сейчас проводит 2 досудебных расследования по незаконному пересечению госграницы Украины. Однако более подробную информацию сообщить не могут из-за ограничений на разглашение контрразведывательной деятельности. Вместе с тем Служба безопасности Украины заверила, что тщательно проверяет информацию о лицах, которые могут быть причастны к незаконным пассажирским перевозкам.

  • Ранее мы уже писали о перевозках в Россию из разных украинских городов, в том числе и Львова.
  • Однако в СБУ предостерегли , что на самом деле объявления о перевозках в РФ публикуют мошенники
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