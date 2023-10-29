Как и у Бахмута, миссией Авдеевки может быть уничтожение большого количества врага, – ветеран Гетьман
Майор запаса НГУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман считает, что как и у Бахмута, миссией Авдеевки может стать уничтожение большого количества врага
Об этом он заявил в эфире телеканала "Еспресо".
"Давайте я буду держаться мнений, которые в этом разбираются не хуже всего. Это, например Американский институт исследования войны, который проанализировал ситуацию, который прекрасно разбирается. Вот даже если придется отходить из Авдеевки - существенно стратегических изменений на Восточном фронте, как мы называем фронт от Купянска до Угледара, не будет", - отметил Гетьман.
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Он также добавил, что Авдеевка может стать вторым Бахмутом, ведь будет выполнять свою военную миссию – уничтожение большого количества врага.
"Под Бахмутом враг положил около 50 тыс., на каждые 42 см Бахмутской территории - одна жизнь российского военного. Чего они достигли? Ничего. Что изменилось? Изменилось то, что мы сейчас атакуем и пытаемся освободить Бахмут не неся таких больших потерь, как у россиян. Так же может произойти и с Авдеевкой, что, перемолов очень большое количество врага, нам придется отходить из этого города и принципиально ничего не изменится", - заметил ветеран.
- В Институте изучения войны считают, что большие потери российской техники вокруг Авдеевки, по всей вероятности, подорвут наступательный потенциал РФ в долгосрочной перспективе.
- Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 27 октября, провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и поделился ситуацией на фронте.
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- 28 октября в министерство обороны Великобритании сообщили, что оккупанты не могут оправдать надежды Кремля на захват Авдеевки.
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