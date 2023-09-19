Минцифры совместно с МОН разработали стратегию трансформации системы образования. Как подчеркнул вице-премьер Михаил Федоров, она предусматривает изменение от подхода к обучению и переосмыслению профессии учителя, вплоть до реконструкции учебных заведений. По словам чиновника, есть стремление трансформировать систему так, чтобы дети хотели ходить в школу. То есть там должны избавиться от советского прошлого, нефункциональных помещений и нерационального использования пространства.

Заявление было озвучено во время воркшопа, организованного украинским урбан-бюро Big City Lab. В определенной степени это своевременный и обнадеживающий месседж. Своевременно, потому что именно сейчас готовятся планы восстановления школ, педагоги и благотворительные организации готовят запросы относительно объемов финансирования и ожидают его как можно быстрее, потому что детям нужно учиться. Обнадеживающий, потому что речь не только об восстановлении стен, но и о создании среды. Но есть нюанс.

На том же воркшопе представители министерств отметили, что трансформация будет происходить на основе пяти основных типов зданий — C, H, H3, Q, O. Мол, в будущем будут разработаны пилотные решения для реконструкции и восстановления разрушенных школ. Это немного напоминает Форда с его знаменитым: машина может быть любого цвета, если она черная.

Выходит, вы можете иметь любые видения качества пространства, но все в пределах типовых проектов. Так чем же это отличается от советского подхода к штамповке массовой школы и массового человека? Да, скорее всего, дизайнеры оформят это все в приятных пастельных тонах и добавят уютных безделушек, которые легко воспроизвести в большом масштабе. Но даст ли это ожидаемое качество образовательного процесса?

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Вот несколько аспектов из десятков исследований, проведенных за десять лет:

Использование природного света. Естественный свет может улучшить настроение и способствовать концентрации внимания учащихся.

Создание пространств для групповой работы: работа в небольших группах является важным аспектом обучения, потому что формируют способность к взаимодействию и сотрудничеству.

Использование многофункциональных пространств: речь идет о помещениях, которые можно использовать различными способами, в зависимости от потребностей и запросов учащихся, обстоятельств и вызовов времени.

Использование современных технологий: цифровая грамотность для современного человека становится такой же неизменной, как навыки чтения и математических вычислений. Технологии, помогающие поддерживать обучение в XXI веке.

Например, специалисты Centre for Urban Design and Mental Health, London отмечают такой аспект поддержки психического здоровья в образовательных и оздоровительных заведениях как ощущение автономности. Речь идет о возможности для клиента (например студента) понимать свое пространственное окружение и иметь возможность делать в нем определенный выбор. Это может быть вариативность маршрутов по школе или колледжу, возможность изменять расположение мебели, иметь в доступе набор инструментов для работы с материалом, настраивать освещение под конкретные потребности. Наконец сидеть на подоконниках, лежать на газоне, пользоваться книгами в библиотеке. Словом, принимать ряд самостоятельных решений и отстаивать их. Для формирования архитектора это просто категорический императив. Ведь качественный проект (технически, эстетически, социально) вряд ли состоится, если у проектировщика не хватает достоинства, смелости иметь свою точку зрения и умение ее доказывать другим.

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Достижение подобных результатов предполагает тщательное изучение целого спектра человеческого поведения. Для этого нужен архитектор, который должен уметь работать под "перекрестным огнем" разных групп интересов, иногда становиться на сторону одной из них, иногда находить баланс.

То есть, архитектор должен быть субъектным, у него должна быть возможность предложить свое видение. Пул таких архитекторов еще нужно сформировать (в Украине этим занимается Харьковская школа архитектуры) и заинтересовать их привлекаться к проектам, связанным с образовательными пространствами (квалифицированный архитектор имеет целую стопку заказов). Возможно ли это в рамках типовых проектов? Весьма сомнительно. Более адекватным выглядит формат конкурсов.

Во-первых, возникает конкуренция и соревнование, во-вторых, архитектор, стремящийся, чтобы его движение оказалось самым убедительным, глубже погружается в контекст.

Ну, и самое главное, когда община и педагогический коллектив, а возможно даже и сами ученики участвуют в разработке задачи на проектирование. Тогда они также становятся субъектными и получают шанс хоть задуматься, в какой среде им лучше учиться.

Специально для Эспрессо.

Об авторе: Николай Скиба, эксперт направления "Образование" Украинского института будущего.