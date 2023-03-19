"Как и подобает ворам": Минобороны Украины объяснило, почему Путин приехал в Мариуполь именно ночью
В Минобороны заявили, что ночной визит Путина был вызван не только вопросом безопасности, но и попытками диктатора скрыть настоящее состояние города
Об этом министерство написало в твиттере.
В Министерстве отметили, что тьма позволила Путину "осветить только то, что он хочет показать" и скрыть подлинные последствия российской оккупации.
"Как и подобает ворам, Путин под покровом ночи посетил украинский Мариуполь. Во-первых, это безопаснее. Кроме того, тьма позволяет ему осветить только то, что он хочет показать, и держит город, который его армия полностью разрушила, и нескольких его уцелевших жителей подальше от посторонних глаз", - говорится в сообщении.
- Российские государственные информагентства утверждают, что президент РФ Владимир Путин совершил "рабочую поездку" во временно оккупированный Мариуполь.
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