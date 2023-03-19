Об этом министерство написало в твиттере.

В Министерстве отметили, что тьма позволила Путину "осветить только то, что он хочет показать" и скрыть подлинные последствия российской оккупации.

"Как и подобает ворам, Путин под покровом ночи посетил украинский Мариуполь. Во-первых, это безопаснее. Кроме того, тьма позволяет ему осветить только то, что он хочет показать, и держит город, который его армия полностью разрушила, и нескольких его уцелевших жителей подальше от посторонних глаз", - говорится в сообщении.