Это и не только писали мировые СМИ об Украине 22 февраля

The New York Times:

Американское издание пишет, что президент России Владимир Путин тепло поздравил главного дипломата Китая в Москве перед тем, как выступить на большом провоенном митинге. Таким образом, он пытается удержать Китай в углу России среди шквала дипломатических мероприятий Пекина по всей Европе.

Вместе с тем отмечается, что экономическая поддержка Китаем России может повлечь за собой дополнительные санкции. Представители США пообещали подавить поставки в РФ, которые могут использоваться как в гражданских, так и военных целях, но это оказалось тяжело для полиции.

В то же время бурный визит президента Байдена в Европу завершился демонстрацией поддержки наиболее уязвимых членов НАТО. Американский глава перед встречей с лидерами девяти стран НАТО на восточном фланге пообещал встать на их защиту, если они подвергаются нападению.

Также журналисты предполагают, что Украина, вероятно, усилила свои нападения на позиции в глубине контролируемой Россией территории. В частности, в ночь на среду, 22 февраля, прогремели почти десяток взрывов в южном портовом городе Мариуполь и других оккупированных частях Украины.

Предлагается также статья о том, как Польша долго боялась иностранцев, но открылась для украинцев. Страна когда-то была одной из самых этнически и культурно однородных в мире, однако с началом полномасштабной войны России против Украины именно Польша приняла гораздо больше беженцев из соседней Украины, чем любая другая нация.

Reuters:

Президент РФ Владимир Путин заявил, что китайский лидер Си Цзиньпин посетит Россию, добавив, что отношения достигли "новых границ" на фоне беспокойства США, что Пекин может оказать материальную поддержку вторжению России в Украину. Поставки китайского оружия в Россию угрожали бы потенциальной эскалацией войны в Украине к противостоянию между Россией и Китаем с одной стороны и Украиной и возглавляемым США военным альянсом НАТО с другой.

При этом в аналитической статье говорится о том, что приостановление Россией последнего договора о ядерном оружии с Соединенными Штатами, возможно, развеяло любые надежды затянуть Китай за стол переговоров, чтобы начать говорить о своих ускоряющихся собственных программах ядерного оружия.

Издание также сообщает о встрече президента США Джо Байдена с лидерами стран на восточном фланге НАТО. Подчеркивается, что встреча состоялась, чтобы продемонстрировать поддержку их безопасности после того, как Москва приостановила знаковый договор о контроле ядерных вооружений, который он назвал "большой ошибкой".

В то время как Россия заявила, что будет соблюдать согласованные ограничения на ядерные ракеты и будет продолжать информировать Соединенные Штаты об изменениях в своем развертывании, заявил в среду высокопоставленный чиновник обороны, несмотря на приостановку последнего договора о контроле над вооружениями с Вашингтоном.

Страны Европейского Союза не достигли согласия в среду о 10-м пакете новых санкций против России и запланировали дополнительные переговоры, чтобы подготовить пакет к годовщине вторжения Москвы в Украину в пятницу, сообщает издание со ссылкой на источники.

Глава РФ Владимир Путин отменил указ 2012 года, частично закреплявший суверенитет Молдовы в решении вопроса о будущем Приднестровья – сепаратистского региона, граничащего с Украиной и где Россия держит свои войска.

А босс российских наемников, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин усугубляет ссору с высшим армейским командованием РФ. В среду он вывел ожесточенную публичную рознь из Минобороны на новый уровень, опубликовав чудовищное изображение десятков своих бойцов, которые, по его словам, были убиты после того, как их лишили боеприпасов.

Украина углубляет канал Быстрое на Дунае для увеличения экспорта продовольствия из своих речных портов и готова продемонстрировать Румынии работу, которую она проделала. При этом нет никаких нарушений никаких договоренностей.

The Washington Post:

Год в окопах закалил президента Украины, говорят американские журналисты. Зеленский пришел в должность, думая, что сможет достичь мира с Путиным, но год назад на этой неделе он оказался в безопасной комнате в Киеве – это стало началом серии опыта, который превратил его в всемирно известного, ожесточенного лидера военного времени. Теперь он верит, что победа – единственный ответ.

Вместе с тем, медиа утверждает , что на этой неделе геополитический Запад может погладить себя по плечу. Приближается годовщина вторжения России в Украину 24 февраля, президент Байден прибыл в Варшаву из Киева и произнес речь, в которой радовался неповиновению Украины и поддерживавшему ее трансатлантическому консенсусу. Главной темой были устойчивость и солидарность.

А вот Китай в канун первой годовщины вторжения России в Украину начал наступление публичной дипломатии, чтобы вырвать контроль над нарративом о своей роли в конфликте, пытаясь очиститься от обвинений в том, что он принял сторону России и обвиняя Соединенные Штаты в том, что они превратили конфликт я на войну "прокси". То есть Китай уверяет, что в войне виновата "гегемония" США, а не Россия.

Россия созвала 21 февраля специальную комиссию Организации Объединенных Наций по расследованию взрывов, взорвавших подводные газопроводы Nord Stream в сентябре прошлого года, в основном на основании противоречивого утверждения американского журналиста о том, что за нападение ответственна тайная операция США. Соединенные Штаты заявили, что это обвинение было "абсолютно лживым", и они обвинили Россию в попытке отвлечь внимание от критики вокруг первой годовщины ее неспровоцированного вторжения в Украину 24 февраля и продолжающихся атак на украинскую гражданскую инфраструктуру.

Также медиа рассказывает , как военные журналисты рискуют всем, чтобы освещать войну в Украине. Как отмечается, нужно много денег, логистики и смелости, чтобы телевизионные сети сообщали о событиях на передовой. Однако через год корреспонденты и руководители соглашаются, что оно того стоит.

The Guardian:

Группа из 10 стран-членов ЕС, среди которых Франция, Германия, Италия и страны Балтии, призвала подавить попытки России получить военные части через подставные компании в соседних странах, таким образом избегая западных санкций.

Предлагается репортаж с юга Украины, в частности рассказывается, как живут люди в Запорожской области. "Мы никогда не можем расслабиться", "Нас обстреливают каждый день", говорят жители Гуляйполя под Запорожьем.

Международный олимпийский комитет утверждает , что Олимпийские игры могут "показать миру пример единства и наведения мостов", поскольку он защищает планы позволить российским и белорусским спортсменам пройти квалификацию на Париж 2024 года. Ранее МОК столкнулся с резкой критикой в некоторых кругах за то, что рассматривал пути, с помощью которых спортсмены из России и Беларуси могли бы участвовать в Играх как нейтральные на фоне продолжающегося вторжения в Украину. Группа из более чем 30 стран выступила с коллективным заявлением, в котором призвала продлить запрет на участие этих спортсменов.

"Риторика моей страны стала насильственной", говорят некоторые россияне, размышляя о том, как изменилась жизнь в их стране после вторжения в Украину. Больше читайте здесь . Также издание пишет о приглушенном протесте россиян против войны в Украине. Хотя отмечается, что семьи погибших русских солдат, как представляется, еще больше поддерживают военную операцию.

Первый дипломат Китая Ван И заявил Владимиру Путину, что Пекин будет играть "конструктивную" роль в достижении политического урегулирования кризиса в Украине. Он также пообещал усилить сотрудничество между двумя странами.

Президент Джо Байден, выступая перед переговорами с лидерами Бухарестской девятки и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, сказал , что лидеры B9 являются "передовой" коллективной обороны НАТО, а также "за свободу демократий в Европе и во всем мире". Он заверил, что США будут защищать "буквально каждый дюйм НАТО".

В контексте вчерашнего заявления Путина о том, что Россия приостановила свое участие в ядерном договоре, но и в дальнейшем будет соблюдать ограничения, издание предлагает анализ того , что таков ядерный договор "Новый старт" и каковы риски его приостановки Россией.

Сообщается, что российский флагманский фрегат, оснащенный гиперзвуковыми крылатыми ракетами нового поколения, прибыл в южноафриканский порт Ричардс-Бэй для учений, в которых примет участие Китай.

Британские журналисты подготовили другой аналитический материал в канун годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину. Сейчас картина выглядит совсем другой, чем в первые недели войны, когда сотни российских танков перебросили границу, а воздушно-десантные силы пытались захватить аэродром Гостомеля вблизи Киева. Следовательно, речь идет о текущей ситуации и возможных прогнозах дальнейших событий.

Еще одна актуальная тема – опасения, что крошечная бывшая советская республика Молдова может быть втянута в конфликт в соседней Украине, ведь усиливаются после нескольких взрывов в сепаратистском регионе Приднестровья, который поддерживает Москва, пишет издание. Зачем это происходит, читайте здесь .

Также сообщается со ссылкой на российские СМИ, что первое в России уголовное дело против военнослужащего Вооруженных Сил Украины, обвиняемого в насильственном захвате власти и жестоком обращении с мирным населением, поступило в суд.

CNN:

Медиа пишет , что США не удалось заставить союзников на Ближнем Востоке встать на сторону стран западного лагеря за год войны в Украине. Отмечается, что на крупной международной оборонной выставке IDEX в Объединенных Арабских Эмиратах на этой неделе, спрятанной в дальнем углу, крупное фиолетовое сооружение с названием России было возведено далеко от глаз большинства посетителей. После того, как Россия начала войну против Украины, балансировка ОАЭ на IDEX демонстрирует более широкую политику сдержанного нейтралитета на Ближнем Востоке.

Также предлагается колонка украинской правозащитницы, основательницы Центра гражданских свобод, который в прошлом году получил Нобелевскую премию мира, Александры Матвийчук, которая называет нынешнюю ситуацию в Украине разлившейся до наводнения рекой ужасов.

Журналисты рассказывают, что год спустя после жестокой российской оккупации Буча на Киевщине отстраивается. Но выжившие люди остаются разбитыми. Подробнее о том, как живет Буча, читайте здесь .

Журналисты CNN раздумывает, каким может быть следующий шаг России после того, как Путин приостановил участие в договоре о ядерном оружии. Фактически заявление российского президента о выходе из ключевого договора о сокращении ядерных вооружений является последним в серии зловещих заявлений, в которых он ссылается на свой ядерный арсенал. Что конкретно означает этот последний шаг с точки зрения мировой ядерной угрозы, является определенным вопросительным знаком.

Бывший президент России и заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия "исчезнет", если проиграет войну в Украине, он говорит, что тогда "ее разорвут в клочья". В то же время США полагают, что Россия провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты, которая, похоже, вышла из строя примерно в то время, когда президент Джо Байден был в Украине.

Главный же дипломат Китая сказал президенту России Владимиру Путину, что Китай и Россия должны быть более гибкими, сталкиваясь с новыми международными обстоятельствами. В то же время, Министерство иностранных дел Китая заявило , что страна не рассматривает направление смертоносной поддержки Москве для использования ее в войне в Украине, обвинив Соединенные Штаты и НАТО в распространении лжи относительно потенциальной роли Пекина в конфликте.

Глава Комитета по иностранным делам Палаты представителей США, республиканец Майкл Макколл сообщил журналистам, что видит в Вашингтоне "увеличение импульса" относительно предоставления Украине истребителей F-16 и ракет большой дальности армейской тактической ракетной системы (ATACMS).

Белый дом опубликовал краткое изложение встречи президента Джо Байдена с Бухарестской девяткой в Варшаве. Согласно тексту, лидеры подтвердили свою "непреклонную поддержку Украины и подчеркнули совместное обязательство стоять с украинским народом столько, сколько потребуется".

Однако отмечается , что президент США Джо Байден покинет Европу после трехдневного путешествия, громко повторив обязательство поддерживать Украину в начале второго года конфликта, пытаясь отвергнуть сомнения в продолжительности американской поддержки и прямо обвиняя своего коллегу в Кремле во втягивании континента в войну. Но после 72 часов бурного визита в Украину и Польшу, когда Байден вернется в Вашингтон, его визит не ответил: как и когда закончится война, отмечает издание.

Международный олимпийский комитет осудил вторжение России в Украину и пообещал помогать украинским спортсменам "всеми возможными способами". На фоне длительного спора по поводу желания разрешить российским спортсменам принять участие в летних Олимпийских играх 2024 года, организация заявила, что "опять осуждает войну в Украине", и добавила, что поддерживает существующий запрет на использование российских и белорусских флагов и гимнов на мероприятиях, а также ряд других спортивных санкций, введенных ею после февраля этого года. вторжение.

BBC:

Претензии Китая на нейтралитет исчезают с визитом в Москву. Отмечается, что во время переговоров с Ван И президент РФ Путин сидел на расстоянии рукопожатия, что гораздо ближе обычного. По всей вероятности, это специальный шаг, чтобы показать важность встречи с таким близким другом. В известном смысле Кремль выполняет для Китая грязную работу. Это истощает западные военные ресурсы и оказывает давление на НАТО, и если из-за этого российская экономика падает, действительно ли это имеет значение для Пекина? Просто для обновления понадобится больше китайских продуктов. Однако Китай должен быть осторожным, чтобы не откусить больше, чем он может выдержать, но остальной мир также не захочет, чтобы азиатский гигант был втянут в эту войну в большей степени, чем она есть.

Также журналисты вспоминают, как начиналось полномасштабное вторжение России в Украину. Когда огромные танковые колонны двигались на север Украины и почему они все же не достигли желаемой цели – Киева. Подробнее здесь .

Политико:

Все больше экспертов и политиков начали утверждать, что возобновление украинского контроля над Крымом может являться ключевым ингредиентом любого продолжительного мира. Но пока политики обсуждают будущее Черноморского полуострова, все больше приходит к мнению о возможном прекращении российской оккупации, пишет издание. Читайте мнение о том, как Украина могла вернуть Крым.

Gazeta Wyborcza:

"Россияне уже не так мощны, как год назад, и даже тогда им не хватило ресурсов, чтобы взять нашу страну. И мы знаем, что если мы проигрываем, мы потеряем все", сказал Владимир Зеленский. Польское издание перепечатывает разговор президента Украины с итальянскими СМИ, который состоялся накануне неожиданного визита Джо Байдена в Киев.

Визит президента США Джо Байдена в Киев и Варшаву не угрожает россиянам, он не может испугать их. Ничто не изменяет ни баланса сил, ни хода войны. Это часть военной игры, считает автор книги "Война в Украине" генерал Оливье Кэмпф.

Качиньский не получил от Байдена чистого чека. И именно на это он рассчитывал, он был в этом уверен. Поэтому он снисходительно сказал, что Байден ничего не сказал, пишет издание. Польская журналистка объясняет , почему ПиС, полагавший, что получит легитимность от самого мощного лидера демократического мира и будет выступать с ним на следующих выборах, разочарован его визитом в Варшаву. Вопреки протоколу президент США вчера встретился с лидером PO Дональдом Туском, а также президентом Варшавы Рафалом Тшасковским и спикером Сената Томашем Гродзки. Лагерь власти пытается высмеять их короткие разговоры с Джо Байденом. Лидер свободного мира не встречался с Ярославом Качиньским.

В то время немецкие СМИ противопоставляют речь президента США в Варшаве выступлению Владимира Путина в Москве, пишу о "непримиримом противостоянии". Они подчеркивают продвижение Польши в мировой политике, но упрекают правящих за враждебное отношение к Байдену в начале его каденции и ЕС.

Еще одна статья – анализ речей Джо Байдена в Варшаве и Владимира Путина в Москве. Российский президент выступал перед комнатой, наполненной тщательно отобранными слушателями. Американский лидер Джо Байден – под открытым небом перед толпой поляков и американцев, проживающих в Польше. Нечасто президенты России и США выступают в один день с важными речами, касаясь параллельных нитей и тем. Не случайно это произошло именно сейчас – в пятницу исполняется первая годовщина российского вторжения в Украину. Владимир Путин и Джо Байден представили зрителям интерпретацию этой войны. И они были очень разными, как разными были представлены видения мира.