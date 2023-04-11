Как и когда будут проходить Пасхальные богослужения в Киеве

Об этом информирует Киевская городская военная администрация .

Пресс-служба призывает украинцев предпочесть трансляции богослужений онлайн.

Городские власти обратились к руководителям религиозных общин с просьбой ограничить массовые молебны и обеспечить трансляции на телеканалах и в интернете.

Храмы и соборы будут открыты для вечерних и утренних богослужений 15 и 16 апреля. Для всех верующих в Киеве праздничные молебны запланированы в 163 культовых сооружениях.

15 апреля будут проводить с 15:00 до 23:00, а 16 апреля – с 05:00 до 18:00.

Настоятель Православной церкви Украины митрополит Эпифаний проведет службу в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры.

"Еще раз упорно прошу киевлян и гостей города с ответственностью отнестись к посещению храмов. Не нужно скапливаться в больших количествах внутри и возле религиозных сооружений. Не подвергайте себя и окружающих опасности. Не пытайтесь непременно освятить пасхальную корзину сразу по окончании комендантского часа. можете это сделать и в субботу, во время вечернего молебна. Да, это отступление от общих канонов, но в условиях военного положения большинство храмов и священнослужителей идут на встречу верующим и позволяют освящать корзины в субботу", - сказал начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко .

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Во время комендантского часа с 00:00 до 05:00 в храмах и соборах могут находиться только священнослужители.

"Во время празднования Воскресения Господня в столице Украины будут привлечены все необходимые меры безопасности. Так, для поддержки правопорядка Национальная полиция Украины привлечет более 1000 полицейских и около 120 представителей ДФТГ. Вместе с патрульной полицией они будут патрулировать места проведения богослужений и собрания верующих - храмы, и Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра", - подчеркнул Попко.

Дополнительно за соблюдением правопорядка следят сотрудники муниципальной охраны столицы.

Справочно. В этом году христиане восточного обряда будут праздновать Пасху 16 апреля.