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Анонс

Как грамотно коммуницировать во время войны: в Киеве пройдет PR-марафон от MMR

16 октября, 2023 понедельник
19:33
Новости

8 ноября на PR-марафоне от MMR представители Киевстар, Favbet, Intertop Ukraine, Socar, Новой почты и других компаний поделятся действенными стратегиями коммуникации и увеличения узнаваемости бренда

Главная тема PR-марафона — реновация коммуникаций. Спикеры расскажут, какие месседжи работают в военное время, как увеличить охват в медиа и поделятся инструментами антикризисной коммуникации.

Место проведения PR-марафона – Unit City.

Эспрессо – информационный партнер события.

Среди спикеров PR-марафона: Ксения Тюрикова, Head of Public Relations and Employer Branding FAVBET, Антон Бокий, Head of PR и Social Media Marketing INTERTOP Ukraine, Валерия Толочина, Global Chief Marketing Officer MEGOGO, Елена Плахова, директор по управлению репутацией группы компаний Новая почта", Анна Захараш, директор по корпоративным связям "Киевстар", Елена Осипчук, PR-директор Socar, Екатерина Спивакова, руководитель департамента коммуникаций, PR и GR Kernel и другие PR- и коммуникационные специалисты.

Спикеры покажут собственные кейсы и ответят на главные вопросы украинского бизнеса в коммуникациях:

  • Как грамотно общаться во время войны.
  • Как конвертировать собственную медийность в прибыль |
  • Инхаус PR-отдел vs. коммуникационное агентство: какой путь выбрать бизнесу
  • Как строить вирусные коммуникации и оставаться в контексте
  • Как изменилась контент-стратегия брендов из-за войны.
  • Чем заинтересовать журналистов и как увеличить охват украинских и международных медиа.
  • Как усилить эффективность социальных проектов через коммуникацию

Участников ждут:

  • Коммуникационные и PR-кейсы более 15 крупных компаний
  • 2 панельные дискуссии
  • Живое общение с более чем 250 представителями PR-сообщества
  • Церемония награждения лучших PR-кейсов

Подробности и регистрация: https://prmrfn.mmr.ua/

Общество
Экономика
Киевщина
Война с Россией
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