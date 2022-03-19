Как главный "бекнет", туда и 125 млн населения идет: Украинский футболист Зозуля сравнил россиян со стадом баранов

Об этом Зозуля рассказал в интервью программе Денисов Time на Футбол 1 .

По словам футболиста, его возмущает бездействие россиян в то время, когда РФ ведет войну против Украины.

"У меня такое ощущение, что там, извините за выражение, стадо баранов. Как тот главный "бекнет", и туда 125 млн населения идет. У них нет своего мнения, своего видения. Стучимся к ним, говорим, показываем им – до одного места. Говорят, что у нас фашисты, нацисты.Ну, вы же видели, что этот Кадыров сказал: "Ищем Бандеру, за его голову даем какие-то деньги. Сейчас все верят, что Бандера жив. Понимаете? Мне кажется, там нет толку, там люди пробитые", - сказал Зозуля.

Напомним, 22 февраля Роман Зозуля призвал весь мир объединиться в борьбе с режимом Владимира Путина.

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