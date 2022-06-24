Об этом сообщает "Украинская Правда" со ссылкой на прокремлевское издание РИА Новости.

"У нас мало иллюзий, что нынешняя русофобская заряженность ЕС каким-то образом рассосется или изменится в долгосрочной перспективе. Но это путь, который европейцы избрали. Когда начиналась Вторая мировая война, Гитлер под свои флаги собрал значительную часть, если не большую часть европейских стран для войны против СССР. Сейчас ЕС вместе с НАТО собирают современную коалицию для борьбы, а по большому счету - войны с Россией", - считает Лавров.

Напомним, 2 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал евреев "самыми ярыми антисемитами", чем изрядно возмутил МИД Израиля.

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