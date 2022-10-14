Как герой мемов Титушко избежал суда: детали судебного дела

Месяц назад адвокат Вадима Титушко Александр Тананакин объявил, что уголовное производство против его клиента закрыто, а сам Титушко сейчас служит в армии. Дело против Титушко, которое закрыл суд, касается не печально известного нападения на журналистов, а разбойного нападения. Также известно, что закрытие этого дела не связано со службой Титушко в ВСУ. Об этом говорится в материале "Главкома".

В начале сентября адвокат Вадима Титушко Александр Тананакин опубликовал постановление о закрытии производства. В постановлении суд указал, что Вадим Титушко проходит военную службу в должности командира отделения ремонтной роты бронетанкового вооружения и техники ремонтно-восстановительного батальона. Больше деталей о службе Титушко в армии адвокат не обнародовал.

В Минюсте "Главкому" также сообщили, что нет данных, как Титушко зачислили на военную службу, но сообщили, что с 2021-го по 2022 год в СИЗО он не сидел.



В начале полномасштабной войны был принят закон, разрешающий лицам, подозреваемым и обвиняемым, быть зачисленными в ряды Вооруженных Сил для обороны страны.

По запросу "Главкома" департамент по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции ответил, что с начала войны 16 человек, сидевших в СИЗО, пошли защищать Украину.

В рядах ВСУ Вадим Титушко оказался, когда его дело рассматривал суд в Броварах. Если промониторить ход дела, все происходило в течение августа - начале сентября 2022 года: в постановлении суда от начала августа о том, что Титушко в армии еще не говорится, а в сентябрьском – такая информация уже появляется.

Дело, рассматриваемое судом в Броварах, касалось преступления, совершенного в июле 2018 года в селе Рожны недалеко от Киева. Тогда в один из домов села Рожны проникла группа лиц в масках и с оружием. Связав владельцев дома, они забрали деньги, после чего покинули место преступления на автомобиле хозяина. В совершении этого преступления подозреваются несколько человек, среди которых и Титушко.

Правоохранители открыли производство по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса (разбойное нападение) и ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса (незаконное завладение транспортным средством). Подозреваемым грозило лишение свободы до 12 лет.

Впоследствии Титушко задержали. Из судебных материалов того периода следует, что по состоянию на август-2020 он сидел под круглосуточным домашним арестом. Расследование длилось четыре года, из них последние два - в Броварском горрайсуде, пока этот суд в конце концов не закрыл дело. Причиной этого стало нарушение требований Уголовного процессуального кодекса со стороны прокуратуры: прокурор направил обвинительный акт в суд с нарушением сроков досудебного расследования: 17 сентября 2020 года подписал обвинительный акт в отношении Титушка, а направил в суд аж 16 октября. Это стало поводом для адвокатов ходатайствовать о закрытии уголовного производства. И обвиняемый вышел сухим из воды.

Броварская окружная прокуратура подала апелляцию на решение суда, однако Киевский апелляционный суд 20 сентября отклонил жалобу.

Вадим Титушко прославился на всю страну 18 мая 2013 года, когда ему было 20 лет. Тогда в столице, во время акции оппозиции "Вставай, Украина!", парень среди молодых людей спортивного телосложения стал участником драки с представителями оппозиции. В ходе инцидента пострадали журналистка "5 канала" Ольга Сницарчук и фотограф издания "КоммерсантЪ Украина" Влад Содель. Среди участников столкновений в объектив фотокамеры попал Титушко.

Вадим Титушко прославился из-за нападения на журналистов в 2013 году Фото: Владислав Содель

Впоследствии он стал одним из четырех обвиняемых в избиении журналистов. Суд дал Титушко три года лишения свободы с отсрочкой исполнения решения суда на два года. То есть условный срок. А во время Революции Достоинства "титушками" стали называть всех спортивных молодых людей, которые по заказу тогдашней власти грубой силой пытались разогнать мирные протесты или совершали разные провокации за денежное вознаграждение. Сам Титушко во время Революции Достоинства якобы был замечен на антимайдане в Обухове.