Парламент Турции одобрил протокол о вступлении Финляндии в НАТО. Это означает, что в ближайшее время Финляндия официально и полностью вступает в Альянс. И российский диктатор получит еще большее НАТО возле границ РФ. И главное – блок, которым пугают каждого россиянина от 2 до 102 лет – все ближе подступает к стратегическому аэродрому Оленья под Мурманском. Это тот самый, куда россияне после "хлопка" в Энгельсе переместили все свои стратегические бомбардировщики, убивающие гражданское население в наших городах.

Вступление Финляндии в НАТО — молниеносное, мгновенное и триумфальное раз и навсегда положило конец любым разговорам, что нейтралитет, компромиссы с РФ и уступки совершенно неприемлем вариант для Украины. Его долго продвигали для нас именно под кодовым названием "финляндизация".

Когда президент Франции Эммануэль Макрон приезжал в феврале в канун великой войны — он признался, что предлагал для Украины болезненную "финляндизацию". Чтобы сохранить лицо Путина и нагнуть Украину уступить территории и интересы.

Доподлинно неизвестно, что именно обещал тогда в Кремле Путин, но оно не сработало. Как когда-то СССР обещал не нападать на Финляндию, так же официальные лица РФ до рассвета 24 февраля клялись в миролюбии. А с учетом изменения форматов войн за последнее десятилетие, когда одному государству не обязательно официально объявлять войну другому — атаки могут происходить с помощью "вежливых людей", "ополченцев", частных военных компаний и просто цинично заявляя, что мы просто идем танковыми колоннами и высаживаем десанты, чтобы поменять демократически избранную власть на удобных муртадов.

Предложение о "финляндизации" Украины печальная лошадь Сергей Лавров делал бывшему госсекретарю времен Обамы Джону Керри еще в 2014 году. Что вот мы взяли Крым, помогаем вольнолюбивому народу Донбасса бороться против столичной хунты. Поэтому сойдемся посредине — Украина не идет в НАТО и ЕС, дружит с РФ, и так будет всем счастье и добро. Но к счастью, ни администрация Обамы, ни наша тогдашняя власть не рассматривала этот вариант, считая его совершенно неприемлемым — и так оно потерялось в водовороте событий.

Но дальше в нашей политической ставке всплыли популярные кусочки а-ля Арестович и понеслись заявления о том, что нездоровая "финляндизация" – это лучший выход для Украины. И что не нужно никакой антироссийской деятельности, никакого сопротивления антироссийской. Мол, надо просто перестать провоцировать Россию — и все рассосется.

На самом деле каждый распространитель идей "финляндизировал" Украину — очевидно, либо не читал, как оно действительно было у финнов, либо сознательно работал на интересы РФ.

Историк Генрик Мейнандер в своих работах очень хорошо описал, как Финляндия маневрировала между договорами с СССР — тогдашний президент Урхо Кекконен на вид улыбался Москве, на практике экономика и безопасность полностью повторяли модели близких западных соседей. Чтобы ввести в заблуждение советских руководителей, была негласная договоренность с финской прессой не слишком афишировать сближение с Западом. Как итог, современная Финляндия на момент официального заявления о вступлении в НАТО была полностью готова ко всем стандартам. И не было ни одного правительства, которое бы сказало, что для финнов это не ко времени, или им нужно немного подождать пока в политике открытых дверей будут какие-то сдвиги.

Лавров, Путин и их многочисленные пособия упустили момент, когда можно было протолкнуть превращение Украины в беззубого овоща.

Если бы Медведчук, Портнов, Царев и Янукович были несколько дальновиднее до 2013 года вместо "внеблоковости" и "многовекторности" стоило бы проталкивать что-то похожее. Вполне возможно даже записать в Конституцию. Но дело в том, что к определенному моменту сравнивать свои отношения с Финляндией в 1944 году России было невыгодно. И потому российские пособия в Украине просто сами решили быть внеблоковыми, что, по мнению авторов, исключало членство в блоке НАТО и не факт, что исключало членство в Договоре ОДКБ.

Не так давно государственный предатель, бывший регионал и человек, готовившийся в топгауляйтеры оккупированной Украины Олег Царев рассказал, где казнили и что готовили враги Украины.

"Я держал в руках документ, разработанный аналитиками Партии регионов, где рассматривался сценарий пожизненного президентства Януковича. Было очевидно, что выстраивая дружеские отношения с Российской Федерацией, добиваясь роста экономики, повышения уровня жизни, все это сделать реально. Два президентских срока, изменение Конституции, еще два срока...", - рассказал Царев в интервью российским пропагандистам. По сценарию пророссийских сил, нужно было "выступать за сепаратизм, за обособление ряда западных областей в автономное образование, не поддерживающее центральные власти". Остальная часть Украины со временем вошла бы в состав РФ незаметно для широкой общественности.

Если посмотреть на разницу опытов Финляндии и Украины — Россию не устраивает существование суверенной Украины вообще. Финляндия после Второй мировой войны сохранила суверенитет потому, что у СССР не было интереса в полном покорении этого государства — хватило и части территории. России, как свидетельствует ситуация с ОРДЛО, украинские территории не так нужны. Не нужны ей и наши украинские города – Мариуполь, Мелитополь, Харьков. Оккупантам не нужна архитектура, культурная ценность или экономическая мощь. Им нужны политические завоевания. И потому любая политическая уступка с украинской стороны не будет гарантировать миру, пока Украина будет претендовать на право самостоятельно определять свое будущее.

Вступление Финляндии в НАТО лучше всего показало, что нет лучших гарантий безопасности и защиты, как участие в этом блоке. Что приходит в то время, когда правительство и народ из-за постоянных угроз со скоростью света оформляет все нужные заявки. И не слушает "альтернативное мнение" или занимается популизмом в угоду пацифистам за российские деньги.

Отныне "финляндизация" — означает суперскорое вступление в НАТО и вкусную оплеуху Путина. Ибо тот, кто так стремился отодвинуть границы НАТО как можно дальше и постоянно бежал об этом то у Трампа, то у Байдена получил страшный сон наяву. Финские снайперы в натовской форме станут ночным кошмаром каждого жителя Санкт-Петербурга, гордившегося своим лидером Путиным.