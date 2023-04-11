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Как Финляндия нападет на Россию

Алексей Голобуцкий
11 апреля, 2023 вторник
18:01
Мнение Алексей Голобуцкий

"Самые мощные Вооруженные силы в Северной Европе откроют второй фронт против России"

Вы будете смеяться, но в России уже начали серьезно бояться, что на них нападет Финляндия – чтобы вернуть собственные оккупированные когда-то Москвой территории!

В российских пабликах после вступления Финляндии в НАТО развернулась дискуссия по теме, насколько страшна, опасна и сильна Финляндия, и что там никто не забыл, что Россия отобрала у них часть территории. И эту территорию возьмутся возвращать при первой же возможности. То есть когда Россия достаточно ослабнет. Российские пропагандисты даже сами четко обозначили срок, когда РФ станет трупом и ее начнут потратить: всего за 1,5 года. Они уже все понимают, что в этой войне РФ светит только поражение, причем очень близкое.

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Российские пропагандисты даже сами четко обозначили срок, когда РФ станет трупом и ее начнут потратить: всего за 1,5 года. Они уже все понимают, что в этой войне РФ светит только поражение, причем очень близкое

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Просто посмотрите на этот тотальный испуг: "самые мощные Вооруженные силы в Северной Европе", "они откроют второй фронт против России", "опытные подразделения финских диверсантов, организующих партизанку в России"...

Год назад они напали на ослабленную и разворованную Украину — потому что кто-то успешно наврал об ожиданиях здесь "асвабадителей" и "за 3 дня". Теперь их трясет от мысли, что на них нападет Финляндия. Они боятся нападения стран Балтии. Со страхом наблюдают милитаризацию Польши и ожидают наступление польских подразделений.

Вот реально: чем дальше, тем большими имбецилами они выглядят. Агрессивными и безжалостными, да. Но однозначно слабоумными. Вот надо было им лезть, чтобы сейчас трястись от каждого движения всех соседей?

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Об авторе. Алексей Голобуцкий, политолог

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