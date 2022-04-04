Как фиксировать и куда сообщать о преступлениях рашистов в Украине: адвокат о процедуре документирования военных преступлений РФ
Игорь Чудовский отметил, что необходимы три основных шага, чтобы зафиксировать военные преступления РФ в Украине
Об этом он сообщил в эфире Espreso TV.
Чудовский отметил, что, прежде всего, нужно написать заявку в правоохранительные органы. "Свободная форма сообщения человека, которая имеет право получить статус потерпевшего, пишет в Нацполицию. Это заявление отвечает на три основных вопроса: "где? когда? кто? "совершили преступление", – сказал адвокат.
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По словам эксперта, далее необходимо собрать информацию о свидетелях, кто видел или слышал о событии, которое вы описываете: "Эту информацию нужно записать следующим образом: ФИО свидетеля, место жительства. Следующую информацию правоохранители будут документировать в протоколах допросов", - добавил он. .
Также Чудовский отметил, что следующий шаг – это фото и видеосъемка, то есть, документирование места событий. Также важно заключение судебно-медицинской экспертизы, от чего погиб человек.
"Если тело настолько изуродовано, что невозможно установить личность, тогда должны работать специалисты-генетики", – сказал адвокат.
Он подытожил: "Основной орган, который сегодня работает над документированием преступлений России - это Нацполиция, СБУ и правоохранительные органы, а также прокуратура".
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