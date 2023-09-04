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Как Ferrexpo внедряет стратегию разнообразия: кейс железорудной компании

4 сентября, 2023 понедельник
13:03
Ferrexpo

С 2020 года Ferrexpo внедряет стратегию, основанную на принципах разнообразия, гендерного равенства, инклюзивности (DEI-стратегия: diversity, equity, inclusion)

Внедрение политики DEI (diversity, equity, inclusion) является не только трендом, но и потребностью в современной бизнес-среде. Практика разнообразия рабочей силы способствует лучшему принятию решений и более продуктивной рабочей среде. Такого подхода все чаще ожидают от работодателей не только сотрудники, но и другие стороны, в частности инвесторы и клиенты.

Кейс Ferrexpo – швейцарской железорудной компании с активами в Украине – первый в крупном украинском бизнесе, который демонстрирует комплексный и системный подход к этим вопросам.

За три года ее действия группе удалось добиться весомых результатов. Чтобы изучить свой прогресс, Ferrexpo стала первой в Украине компанией-участником исследования инклюзивности отечественного бизнеса. Ее показатель составил 68,6 из 100 ("удовлетворительно"), что на три балла выше среднего по стране.

За время действия стратегии количество женщин на руководящих должностях в Грейде 10+ (менеджерский состав) выросло на 60%. В частности, в состав правления Ferrexpo вошла директор по персоналу, должности директора по охране труда и промышленной безопасности и главного маркшейдера заняли женщины. Четыре женщины стали водительами большегрузных авто, три – электрогазосварщиками. В общей сложности около 100 сотрудниц компании работают по "неженской" специальности.

Сейчас женщины составляют около трети персонала Ferrexpo, однако среди руководителей эта цифра меньше. Компания стремится к 2030 году увеличить количество женщин в руководящих должностях до 25%.

Принципы DEI Ferrexpo


В 2021 году Ferrexpo возглавила рейтинг компаний, дружественных семей, среди предприятий ГМК и вошла в десятку лучших работодателей в стране согласно Украинскому индексу корпоративного равенства. Кроме того, группа одержала победу в номинации "Разнообразие и инклюзивность" престижной премии HR Pro Awards 2021.

Направление DEI стало важной частью бизнес-стратегии группы. В результате средний годовой уровень текучести кадров Ferrexpo снизился на 2%, производительность выросла на 15%, а вовлеченность персонала составляет 75%.

Внимание к образованию

В рамках своей стратегии равенства и инклюзивности компания ввела ряд мощных образовательных модулей.

В 2021 году Ferrexpo основала школу женского лидерства Fe_Munity — образовательную платформу, направленную на получение необходимых знаний и компетенций для дальнейшего профессионального роста. Также была создана Fe_Munity Alumna – сообщество выпускниц, которым оказывается менторская поддержка.

В прошлом году компания запустила обновленную программу Fe_munity, масштабировав ее по всей стране. В рамках программы 80 работниц компании и 50 женщин из разных уголков Украины получили поддержку и знания от 25 спикерок, персональное менторство от 50 менторок и профессиональный самоаудит. Обучение длилось четыре месяца, охватив разные темы — от актуализации амбиций до разработки стратегии развития проектов и управления рисками.

В 2022 году Ferrexpo также присоединилась к проекту "Прогрессия", инициированному Biasless совместно с ОО "Послезавтра", UNWomen Ukraine и за финансирование Женского фонда мира и гуманитарной помощи ООН. Компания предоставила пяти авторам проектов гранты по 100 тыс. грн на создание детского лидерского лагеря, пошив адаптивной одежды для людей с инвалидностью, реализацию социальных проектов для бойчин ВСУ, активных женщин и членов семей работников критической инфраструктуры.

Кроме того, Ferrexpo Inclusion School продолжила обучать участников принципам инклюзивности, гендерного равенства и недискриминации. От старта проекта обучения в его рамках прошли 100 руководителей разных уровней, чтобы стать амбасадорами качественных изменений в компании. В прошлом году выпускниками школы стали 200 сотрудников компании, 30 представителей власти и общин, где работают предприятия Ferrexpo.

Отзыв на мировые тренды

Группа также присоединяется к всеукраинским DEI-мерам и во многих вопросах стала трендсеттером.

В 2020-м Ferrexpo подписала Декларацию для гендерного равенства и предотвращения домашнего насилия. Год назад ее инициировали представительство UNFPA в Украине, Фонд ООН в области народонаселения (UNFPA) и Центр "Развитие корпоративной социальной ответственности". В рамках декларации компании-подписанты обязались приложить максимум усилий для того, чтобы к 2025-му ввести гендерно чувствительные подходы в работе, создать условия для достойной работы и равной занятости, способствовать предотвращению домашнего насилия и т.д.

В 2021 году Ferrexpo одной из первых компаний горнодобывающей отрасли присоединилась к глобальной акции "16 дней против гендерно обусловленного насилия". На предприятиях группы провели соответствующую информационную кампанию, тематические обучающие семинары, анонимный корпоративный опрос работников и работниц по проявлениям насилия на рабочем месте и в семье.

В мае 2021 года в Украине вступил в силу закон, уравнивший права мужчин и женщин на декретный отпуск. У Ferrexpo программа мужского декрета начала действовать еще до того, как ее гарантировали на законодательном уровне. Семейным парам, работающим на предприятиях группы, предложили компенсацию в зарплате для жен на время пребывания мужа в декретном отпуске, если его заработная плата выше. Кроме того, был создан мужской клуб, предоставлена возможность получить помощь детскому психологу, педагогам.

В 2022 году Ferrexpo подписала Принципы расширения прав и возможностей женщин (Women Empowerment Principles – WEPs), инициированные Глобальным договором ООН и ООН Женщины. Инициатива WEP насчитывает 7 принципов, способствующих гендерному равенству, справедливому отношению к мужчинам и женщинам на работе, помогают бизнесу обеспечивать здоровье, безопасность и благополучие всех работников, способствуют воспитанию и профессиональному развитию женщин и т.д.

Wellbeing-инициативы

Философия, декларируемая Ferrexpo — культура, в которой безопасность и благополучие (wellbeing) сотрудников ставят выше других аспектов бизнеса. С 2020 года компания проводит онлайн обучение для всех сотрудников по четырем направлениям (ментальное, психологическое, физическое и финансовое благополучие). На постоянной основе действует линия психологической поддержки, в которой работники могут получить индивидуальные консультации.

В июне 2021 года была организована школа wellbeing-офицеров для 50 линейных руководителей Ferrexpo. В течение 5 недель для них освещались темы распознавания эмоционального состояния команды, оценки физического здоровья, эффективной обратной связи.

В том же году в компании разработали и реализовали блокнот Wellbeing, который помогал сотрудникам определиться с целями и реализацией.

С началом полномасштабного вторжения РФ Ferrexpo расширила услуги wellbeing-программы для сотрудников компании на местные школы, общины и переселенцев, нашедших убежище в Горишних Плавнях. Более 100 педагогов города прошли трехмесячное обучение по стрессоустойчивости и познакомились с основами психологической поддержки своих учеников. Для переселенцев и общин открыли бесплатный доступ к линии психологической поддержки компании.

"После успешного внедрения DEI-программ не только компания, но и все общество получило сознательных, счастливых и мотивированных женщин и мужчин, стремящихся к развитию культуры разнообразия, равенства, открытости и взаимоуважения, а также готовы внедрять качественные изменения не только в компании, а и общинах", — отметила Анна Адом, член правления ЧАО Полтавский ГОК, директор по управлению персоналом и быта Ferrexpo в Украине.

Ближайшие планы

На текущий год компания запланировала:

  • запуск программы развития и самопознания для подростков города Femunity Teens,
  • проведение скрининг-опроса, чтобы проанализировать психологическое состояние сотрудников и ввести корректирующие методы поддержки,
  • обустройство комнаты релакса на базе цехов,
  • запуск пилотного проекта "Чат-бот Благодарности", где работники компании могут благодарить коллег за поддержку в работе, профессионализм, эффективность, следование ценностям компании.

Война на Украине наложила отпечаток на социальную стратегию компании. В 2023 году Ferrexpo открывает дополнительную линию психологической поддержки для потерявших родных. Ее цель — оказать антикризисную поддержку родственникам погибших сотрудников, призванных в Вооруженные силы Украины из Полтавского, Еристовского и Билановского ГОКа.

Как отметила Анна Адом, несмотря на войну, разнообразие, равенство и инклюзивность, остаются обязательной составляющей стратегии развития Ferrexpo. Поэтому в компании не только не отказались от реализации DEI-стратегии, но и расширили свои программы на всеукраинском уровне, убеждены, что мотивированные украинцы и украинки — мощная движущая сила для ускорения нашей победы и последующего восстановления Украины.

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