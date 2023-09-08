Как Ferrexpo сотрудничает с учебными заведениями в Полтавской области
Специализированный класс Ferrexpo, стипендиальная программа для студентов, обустройство укрытия, подарки первоклассникам и другие форматы сотрудничества с учебными заведениями в Полтавской области практикует горная компания Ferrexpo
187 учеников присоединились к обучению в классах Ferrexpo за 7 лет реализации проекта сотрудничества регионального уровня между Ferrexpo и специализированной школой №5 города Горишние Плавни.
Проект предусматривает обучение по углубленной программе изучения дисциплин естественно-математического цикла в профильных 10-м и 11-м классах.
Кроме этого, участникам и участникам проекта предлагают ознакомительные экскурсии к предприятиям компании, выполнение исследований и общения с представителями разных профессий и топ-менеджмента, что способствует сознательному определению будущей профессии.
В этом году посвящение в ученике профильного 10-го класса состоялось для 29 детей, которым традиционно вручили подарки от Ferrexpo.
"Поддержка молодежи – долговременная стратегия Ferrexpo, это инвестиции в украинское будущее, в наше будущее. Дети верят в Победу Украины, уверены в прекрасном будущем украинского государства и наша задача – поддержать их уверенность, дать школьникам и молодежи возможность получить качественное образование, которое поможет не только отстроить Украину, а и превратить ее в страну-лидера Европы и мира", - прокомментировал Виктор Лотоус, председатель правления Полтавского ГОКа, посетивший церемонию старта учебного года.
Выпускники класса Ferrexpo, поступающие в заведения высшего образования по специальностям горно-металлургического направления, востребованными на предприятиях компании, могут рассчитывать на дальнейшую поддержку компании. Речь идет о стипендиальной программе Ferrexpo, в которой принимают участие те, кто показывает высокие результаты в обучении. Программа предусматривает выплату дополнительной стипендии, предоставление материалов, необходимых для подготовки курсовых и дипломных работ, возможность прохождения производственной практики, стажировки и, в конечном счете, гарантированного трудоустройства на одном из предприятий компании.
В стипендиальной программе приняли участие пять студентов Национального технического университета "Днепровская политехника". Двое из них уже успешно работают на Еристовском ГОКе.
Компания также занимается другими учебными заведениями в других общинах Полтавщины.
Ferrexpo профинансировала обустройство укрытия для Новогалещинского лицея: оно рассчитано на одновременное пребывание 200 человек.
Обустройство укрытия с учетом требований комфота и безопасности позволило ввести в учебном заведении смешанный формат обучения – учащиеся полтора года не имели возможности переступить порог лицея из-за полномасштабное вторжение.
Еристовский ГОК компании Ferrexpo накануне учебного года оказал помощь первоклассникам и детям с инвалидностью, которые учатся в лицее "Лидер" села Пришиб и постоянно уделяет внимание улучшению материально-технической базы лицея.
Благодаря профинансированному компанией надежному укрытию эта школа в этом году осуществляла очную форму обучения.
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