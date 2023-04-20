Как ФСБ не удалось поссорить татар с башкирами
Татарское и башкирское национально-освободительные движения подписали общую декларацию
Москва десятилетиями разжигала вражду между порабощенными народами. Сейчас эта практика продолжается и усиливается, чтобы предотвратить независимость этих народов. Между прочим, ФСБ разгоняет нарратив о неизбежности татарско-башкирской войны. Действительно, там есть напряжение из-за структуры населения республик (татары в Башкортостане, башкиры в Татарстане), языковые вопросы, споры за историческую память, взаимные обвинения в переписывании идентичности и т.д.
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Татарское и башкирское национально-освободительные движения подписали общую декларацию о принципах добрососедства, включая признание границ и отказ от требований их изменения
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Новость такова: татарское и башкирское национально-освободительные движения подписали общую декларацию о принципах добрососедства, включая признание границ и отказ от требований их изменения, признание культурных, образовательных и языковых прав национальных общин соседних республик и всевозможные хорошие вещи, соответствующие базовым принципам ООН.
Во-первых, ФСБ обломалась в своем стремлении поссорить народы. Во-вторых, этим закладывается модель отношений между новыми независимыми государствами. Посмотрим, что будет дальше.
Об авторе. Валерий Пекар, преподаватель Киево-Могилянской академии
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