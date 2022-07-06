"Как фашисты": оккупанты похитили из Мариуполя главный фонтан, - горсовет
Во временно оккупированном Мариуполе россияне разобрали главный фонтан под видом реконструкции и вывезли его детали в Донецк
Об этом сообщил Мариупольский горсовет в телеграмме .
"Как фашисты во время Второй мировой: оккупанты вывезли главный фонтан Мариуполя. Под видом реконструкции Театрального сквера, рашисты разобрали фонтан. Его современные элементы и форсунки отправлены в Донецк", - отметили в ведомстве.
В горсовете отметили, что россияне поступают так же, как немцы во время Второй мировой. Они во второй день оккупации демонтировали чашу фонтана и скульптурные группы и вывезли в Германию.
"Такие параллели уже не вызывают ни удивления. россияне открыто действуют по инструкциям Геббельса (рейхсминистра народного образования и пропаганды нацистской Германии, - ред.). Свой путь они закончат так же - на скамье подсудимых!" – отметили в горсовете.
- 18 июня советник мэра Петр Андрющенко сообщил, что россияне украли из Мариуполя каток и фонтан.
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