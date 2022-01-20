"Как этот мужчина может быть виноват в измене?": французский журналист Бернар-Анри Леви назвал преследование Порошенко "охотой на ведьм"

Об этом Леви написал в Twitter.



"Февраль 2015. Мы в Краматорске Донецкой области. Россияне только выстрелили ракетой "Смерч", убив 45 человек. Верховный главнокомандующий Порошенко бросился на передовую. Как этот мужчина может быть виноват в измене? Как мог в это поверить судья Соколов? Украина, которая находится перед лицом войны и Путиным, нуждается в единстве", - написал Леви.

Еще раньше Леви назвал упреки Порошенко в государственной измене "кафкианскими" и напомнил об усилиях пятого президента Украины по восстановлению боеспособности армии, налаживанию международных связей и сопротивлению агрессии РФ."Я мало понимаю кафкианские обвинения против Порошенко. Свидетелем чего я являюсь: создание им новой армии Украины, его статуса настоящего государственного деятеля, когда он имеет дело с лидерами Европы, его сильного сопротивления Путину. Украине нужно национальное единство, а не охота на ведьм" , – написал Леви.