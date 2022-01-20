"Как этот мужчина может быть виноват в измене?": французский журналист Бернар-Анри Леви назвал преследование Порошенко "охотой на ведьм"
Французский писатель, философ и политический журналист Бернар-Анри Леви раскритиковал преследование пятого президента Украины Петра Порошенко, подчеркнув, что страна нуждается в единстве на фоне угрозы масштабного вторжения РФ
Об этом Леви написал в Twitter.
"Февраль 2015. Мы в Краматорске Донецкой области. Россияне только выстрелили ракетой "Смерч", убив 45 человек. Верховный главнокомандующий Порошенко бросился на передовую. Как этот мужчина может быть виноват в измене? Как мог в это поверить судья Соколов? Украина, которая находится перед лицом войны и Путиным, нуждается в единстве", - написал Леви.
Еще раньше Леви назвал упреки Порошенко в государственной измене "кафкианскими" и напомнил об усилиях пятого президента Украины по восстановлению боеспособности армии, налаживанию международных связей и сопротивлению агрессии РФ.
"Я мало понимаю кафкианские обвинения против Порошенко. Свидетелем чего я являюсь: создание им новой армии Украины, его статуса настоящего государственного деятеля, когда он имеет дело с лидерами Европы, его сильного сопротивления Путину. Украине нужно национальное единство, а не охота на ведьм" , – написал Леви. Читайте также. "РФ выгодно, чтобы Украина сделала то, чего хотел Путин": евродепутат от Литвы заявила, что за делом Порошенко следят в Европарламенте
- Напомним, 20 декабря ГБР объявило Петру Порошенко подозрение в государственной измене по делу о поставках угля из временно оккупированных Россией территорий Луганщины и Донбасса. По этому делу также объявлено подозрение лидеру ОПЗЖ Виктору Медведчуку.
- 17 декабря ГБР безрезультатно пыталось вручить Порошенко повестку о вызове. В тот же день Порошенко отбыл в дипломатическое турне в Турцию и Польшу.
- Ранее, 12 ноября, СБУ объявила экс-министру энергетики и угольной промышленности Владимиру Демчишину подозрение по делу о поставках угля из ОРДЛО .
- 6 января Печерский районный суд Киева арестовал имущество и активы Петра Порошенко по делу о госизмене. Представитель ГБР Татьяна Сапьян сообщила, что Печерский райсуд Киева арестовал только те части телеканала "Прямой" и "5 канала", которые принадлежат Порошенко.
- ГБР заявило, что меру пресечения Порошенко изберут в день его возвращения в Украину - 17 января.
- Евродепутат Виола фон Крамон-Таубадель заявила, что в Европарламенте готовят санкции против судей, преследующих Порошенко.
- 17 января Порошенко вернулся в Украину . В аэропорту на паспортном контроле лидера "Евросолидарности" встретили работники ГБР, а пограничники проверяли документы пятого президента около 15 минут.
- Перед аэропортом Порошенко ожидали многочисленные сторонники, в том числе общественные и политические деятели, а также нардепы из других фракций. Прибытие лидера Евролидарности освещали на месте событий международные и украинские журналисты.
- После выступления перед поклонниками Порошенко уехал из аэропорта сразу в суд, где на 11:00 было запланировано заседание по избранию ему меры пресечения. Выступления сторон в суде продолжались до 17:30, после чего судья Алексей Соколов пошел в совещательную комнату принимать решение. В совещательной комнате судья пробыл около 5 часов, однако ни одного решения не принял. В зал заседаний вышел секретарь суда и сообщил, что решения по Порошенко объявят 19 января в 14.00 .
- 19 января суд назначил Порошенко личное обязательство как меру пресечения по делу о госизмене.
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