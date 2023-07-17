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OPINION

Как это нет других Альянсов? Совсем?

Виталий Гайдукевич
17 июля, 2023 понедельник
16:01
Мнение

Можем ли мы изменить привычки, страхи, комплексы, десятилетиями жившие и плодившиеся в странах наших партнеров, стереотипы? Нет. Сразу – нет

Можем ли мы обвинить белку, что она белка, кабана – что он кабан, оленя – что он олень? Нет. Это их природа. Каков смысл обижаться на их природу?

Можем ли мы воспользоваться их природой? Да. Если головой подумать.

Можем ли мы претензиями, обвинениями и, прости Господи, хамством упразднить стереотипы, ошибки, страхи, политиков или общества других стран? Нет.

Можем ли мы воспользоваться их силой и с пониманием воспринять их слабость? Да. Если головой подумать – чтобы и нам реалистичный максимум, и не требовать от кабана прыгать белкой, а от оленя – порхать бабочкой.

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Тогда чего мы хотим достичь тем, что такие "резкие шо ситро"? Надеемся что вот это вот "ссышиш" произведет впечатление? Покажем такими интонациями, что мы смелее, выше, достойнее, чем они? В квартальчике на районе – может и сыграет. А там такие интонации не впечатляют. Тогда зачем мы себя так ведем?

Может быть, мы хотим самих себя убедить, что "это НАТО пропало, несите другое"? Ну ладно. А есть другое? Может, на самом деле Североатлантический Альянс скис, то пойдем в Среднеатлантический, Южнотихоокеанский, еще какой-то Альянс, где нас уважают, ценят, готовы вступиться, профинансируют сегодня и послезавтра?

Как нет других Альянсов? Совсем?

Так мы готовы поссориться с теми, кто нас поддерживает тогда, когда у нас нет других более идеальных друзей?

Идеалов нет. Сосед напротив, продавщица овощей, водитель такси, начальник, любимое кино, искусственный интеллект, последний альбом Metallica… все имеет недостатки. На себя в зеркало смотрели? Ну? И что, отражение дает основания фыркать? Вот эта задранная вверх физиономия точно важнее, чем иметь друзей? Она нас защитит, когда друзья отвернутся?

А кто сказал, что они не могут отвернуться?

Друзья постепенно учатся осознавать и признавать их несовершенство. Втайне они берут у нас пример кое в чем.

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Мы смелее, в синяках, с избитыми коленками, смогли устоять в драке с большим хулиганом. Мы идеалисты, наивные и без опыта. Друзья живут в более спокойных кварталах, они знают взрослый мир и догадываются, что не умеют драться. Когда-то умели, забыли, но готовы делиться. Мы нужны им (хотя им сложно это признать), нам нужны они. Ни они, ни мы не идеальны. Кажется, мы можем быстрее учиться, чем они. Только нужно больше усилий и меньше дворовых драк – не работает.

Что нам нужно? Выжить. Что для этого нужно? Сохранить друзей, получать их помощь, не тратить попусту время, творить собственную способность, проявить мудрость и взять лучшее из реального чужого и максимум из возможного своего. Разве нет?

Мир несовершенен. Мы не совершенны. Друзья – тоже. Только выжить нужно нам, а не им. Так может вникнуть в их изъяны? Мы уже постепенно помогаем им с этими недостатками. Мы – им. Они – нам.

У нас не будет других друзей.

Friends will be friends.

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Об авторе. Виталий Гайдукевич, журналист

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